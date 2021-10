Ricky Martin: “Mai fatto botox, non ho niente da nascondere”/ “Pelle era infiammata”

La verità di Ricky Martin: “Mai fatto il botox, non ho niente da nascondere”. Il cantante portoricano, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha risposto a coloro che nei giorni scorsi lo hanno accusato di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica al volto. In una recente conferenza stampa, infatti, era apparso molto gonfio, tanto da essere quasi irriconoscibile. Da lì era iniziata la shitstorm.

Com'è morto Freddie Mercury?/ Freeston, il suo assistente: "aveva deciso di morire"

“Sono qui perché penso che alcuni di voi siano molto preoccupati. Non ho fatto nulla in faccia, lo giuro”. La star della musica non ha esitato a mostrarsi da vicino ai suoi followers. “Guardate, ho le rughe. Se avessi usato botox o filler lo direi perché non ho niente da nascondere”. Successivamente ha anche spiegato il motivo per cui nel corso dell’incontro con i giornalisti incriminato è apparso in quelle condizioni.

Elodie presto mamma?/ "Essere genitori è la cosa più difficile"

Ricky Martin: “Mai fatto botox, non ho niente da nascondere”. Cosa gli è successo al volto?

Ricky Martin, dopo avere ribadito di non avere mai fatto il botox né qualsiasi altro tipo di ritocco, ha voluto rivelare ai suoi followers la reale causa dello stravolgimento estetico che lo ha coinvolto nel corso dei giorni scorsi. Esso, in base a quanto afferma il noto cantante, sarebbe da ricondurre a una pesante reazione allergica a una sostanza applicata poco prima al volto.

“Quello che ho fatto di diverso è stato mettermi un siero multivitaminico. Penso ci sia stata una strana reazione sulla mia pelle. Niente, si è solo infiammata”. Con queste parole, su Instagram, Ricky Martin ha dunque rassicurato tutti coloro che si erano preoccupati nel vederlo in quelle condizioni. Il suo volto, nel video, è già apparso molto più rilassato rispetto alle immagini provenienti dalla conferenza stampa. Tutto, dunque, sembrerebbe essere tornato alla normalità. Per il cantante portoricano non è ancora arrivato il momento di ricorrere al bisturi.

Yasmina Reza: "Non mi considero scrittrice"/ "Mie opere satiriche? Mai stato così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA