Nato a Milano nel 1955, Ricky Tognazzi è un regista, sceneggiatore e attore, nato da mamma ballerina di teatro e papà attore, il grande Ugo Tognazzi. Figlio d’arte, Ricky ha tre fratellastri: Thomas, Gianmarco e Maria Sole, che lavorano tutti come lui nel mondo del cinema. E in effetti non poteva che essere altrimenti. Fin da piccolo lo stesso Ricky Tognazzi ha seguito il papà sui set televisivi, studiando poi in Inghilterra e dopo ancora al DAMS di Bologna, diplomandosi in cinematografia a Roma. Ha cominciato poi il suo percorso come aiuto regista per debuttare nel 1987, dunque a trentadue anni, alla regista solitaria. Negli anni a seguire sono arrivati numerosi film di gran successo che hanno portato Ricky Tognazzi ad ottenere un’importante popolarità nel corso degli anni. Da tempo ormai Ricky Tognazzi lavora in collaborazione stretta con la moglie Simona Izzo.

Ricky e Simona Izzo si sono sposati nel 1995, dopo nove anni di fidanzamento. Stanno insieme, dunque, sta gran parte della loro vita anche se precedentemente ha avuto una figlia, Sarah, nata da un altro rapporto, con Flavia Toso, che sposò. Con Simona Izzo, invece, non sono arrivati figli ma la coppia è molto unita e lo è nella vita privata come nel cinema. I due hanno girato numerosi film insieme e ottenuto successi importanti nel loro lavoro.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo sono sposati ormai da tantissimi anni e il loro amore va avanti praticamente dagli anni Ottanta ma seppur giovani al momento del primo incontro, i due non hanno avuto figli. La ragione? Entrambi venivano da storie finite male e avevano già dei bambini. “Abbiamo deciso di non avere figli, non so se sia stata una decisione giusta, oggi mi dispiace, ma allora mi sembrò essenziale” ha raccontato Simona Izzo spiegando la ragione della loro scelta.