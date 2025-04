Una delle coppie inossidabili nel mondo dello spettacolo è quella formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due stanno insieme dal 1985, quando si sono conosciuti e innamorati e hanno cominciato a condividere la loro vita sentimentale nonché professionale. I due sono convolati a nozze nel 1995 e non hanno mai avuto figli nonostante quando abbiano cominciato la loro storia d’amore molto giovani. Avendo avuto già due figli da precedenti relazioni hanno preferito però non ingigantire ancor di più la situazione, rimanendo soli con i bambini avuti in precedenza. Spesso i due hanno lavorato insieme in regia, formando una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Tra i loro segreti, anche una grande passione. “Prima lo facevamo tutti i giorni, adesso se lo facciamo due volte al mese è tanto” ha raccontato Simona Izzo qualche tempo fa, spiegando che in passato tra loro la passione era davvero fortissima mentre adesso, con il passare dell’età, sembra essersi un po’ affievolita, anche se così non sembra dalle recenti dichiarazioni. I due hanno infatti raccontato che seguono una dieta e resistono agli attacchi di fame notturni solo facendo l’amore.

L’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi prosegue alla grande anche se i due stanno insieme ormai da quarant’anni. Più volte l’attrice e regista ha raccontato di aver ricevuto un grande regalo dal marito. “Gli sono grata perché ha sopportato le mie intemperanze” ha rivelato la Izzo, spiegando che proprio Ricky Tognazzi le ha salvato la vita. Lei, infatti, ha sofferto a lungo di depressione ma grazie a suo marito è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Il marito di Simona Izzo ha avuto il merito di essere con lei paziente e comprensivo: si è preso cura di lei nei momenti più bassi e l’ha trascinata via dalla depressione.