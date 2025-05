La passione per il cinema è stata forse galeotta; non può essere un caso che entrambi primeggiano nel mondo della recitazione. La certezza, in ogni caso, è l’amore imprescindibile che li lega da quasi 50 anni. Stiamo parlando di Simona Izzo e suo marito Ricky Tognazzi; il primo incontro tra i due risale agli anni ottante e dopo diversi anni di fidanzamento, nel 1995, sono convolati a nozze. Un matrimonio felice, ancora scandito dal fuoco della passione come ironicamente raccontato dall’attrice in diverse interviste, e che è sublimato dalla condivisione e collaborazione dal punto di vista professionale.

Simona Izzo, chi è la regista e malattia: “Depressione? A letto per 10 anni”/ “Ho sofferto tanto…”

Il connubio sentimentale e professionale tra Simona Izzo e suo marito Ricky Tognazzi si evince proprio dai loro racconti. “Nei miei film metto gli appunti che prendo quando litighiamo”, lo raccontava proprio l’attrice e regista – come riporta Fanpage – in un’intervista del passato. Parole che dimostrano appunto quanto anticipato ovvero il valore della condivisione, in tutti i suoi aspetti, che è forse il segreto della longevità e bellezza del loro rapporto.

Flavia Toso e Sarah, ex moglie e figlia Ricky Tognazzi/ L'attore: "ho un rapporto molto sereno"

Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi, perchè non hanno avuto figli?

“Ci amiamo proprio proprio perchè siamo diversi”, lo spiegava Simona Izzo scherzando sui litigi che vive nella quotidianità con il marito Ricky Tognazzi, ammettendo le differenze quasi evidenti tra loro ma come vero e proprio valore aggiunto come collante del loro matrimonio. “Gli sono grata perchè ha sopportato le mie intemperanze, sono dominata dall’amore che provo per lui”.

Perchè Simona Izzo e Ricky Tognazzi non hanno avuto figli? Se lo domandano spesso i fan della coppia, soprattutto in virtù dei tanti anni vissuti insieme. A dispetto degli oltre 40 anni di relazione, hanno infatti deciso di non avere figli; entrambi quando si sono conosciuti erano già genitori e dunque avranno deciso di dare la priorità agli impegni professionali.

Antonello e Francesco Venditti, chi sono ex marito e figlio di Simona izzo/ L’attore: “Rapporto empatico”