Ricky Tognazzi e Simona Izzo “Facciamo l’amore a orari impossibili”/ “Soffriamo se..”

Solo pochi giorni fa, nel pieno della quarantena, Ricky Tognazzi e Simona Izzo si preparavano ad una cenetta romantica per festeggiare il compleanno della regista. Oggi, con la Fase 2 in corso, la coppia ha deciso di svelare qualche dettaglio piccante della loro relazione. Alle pagine del settimanale F, l’ex gieffina non ha avuto peli sulla lingua nel raccontare che con Ricky “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio ‘ci gira’ meglio.” Nonostante i tanti anni trascorsi insieme, per Ricky e Simona la passione non manca e neppure la voglia di stare insieme. “Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. – ha infatti ammesso la Izzo – Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta!”, ha tenuto a sottolineare.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo: “Troviamo eccitante quando…”

La quarantena imposta dalla pandemia di Coronavirus e servita a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per scoprire nuove sfaccettature dell’altro. In particolare l’attrice svela che il marito: “Sa aggiustare la lavatrice e far funzionare bene il forno. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi”, ha raccontato alle pagine del settimanale. D’altronde a legarli c’è anche il lavoro: “A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile”, ha ricordato infine la Izzo.



