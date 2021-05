Ricky Tognazzi e Simona Izzo/ “Il nostro incontro era scritto nel destino”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una coppia nella vita e nel lavoro. Il loro è un amore lingevo e solido, nato proprio su un set cinematoigrafico. D’altronde i due condividono da anni l’amore per il cinema e per il doppiaggio. Infatti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Tognazzi svelò che inizialmente nopn voleva sposare Simona eppure le cose poi sono cambiate. “Le donne che incontri ti modificano nel Dna: forse se avessi incontrato una donna chef, una ‘cheffa’, avrei aperto un ristorante in Messico. Invece Simona mi chiamò per interpretare il suo primo film, Parole e baci, che dirigeva con la sorella Rossella”, ha raccontato il noto attore e regista. Un incontro quasi scritto nel destino, come lui stesso ha tenuto a sottolineare nel corso dell’intervista.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, storia di un grande amore

Le loro vite erano insomma destinate ad incrociarsi: “anche lei è cresciuta a pane, scrittura e doppiaggio… – ha ricordato Tognazzi – però le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili…” Entrambi avevano un’importante storia alle spalle: “Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello Venditti, un figlio, Francesco… Insomma, una faccenda complicata”. Complicazioni che non hanno però impedito la nascita di un grande amore.

