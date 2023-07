Ricky Tognazzi e Simona Izzo “piattaforme privilegiano registi giovani”/ “Per fortuna il lavoro non ci manca”

Ricky Tognazzi e Simona Izzo dirigono Gabriel Garko: tutto sulla nuova serie tv

Ricky Tognazzi e Simona Izzo tornano dietro la macchina da presa con una fiction nuova di zecca, che andrà in onda su Canale5 dopo l’estate. Il titolo è Se potessi dirti addio e vedrà come protagonista Gabriel Garko, che tornerà su un set dopo ben 6 anni di assenza. Come riporta Il Messaggero, la coppia di registi (e nella vita), ha parlato di questo nuovo prodotto che presto vedrà la luce sul piccolo schermo e, soprattutto, di come spesso ora le piattaforme tendano a privilegiare i registi più giovani.

Come osserva la regista, «in questo periodo il settore audiovisivo è in piena attività e si apre un set dietro l’altro. E anche se le piattaforme privilegiano i registi giovani applicando una sorta di razzismo anagrafico verso di noi che siamo più maturi, per fortuna il lavoro non ci manca». Tognazzi invece aggiunge: “Non so se si possa parlare di razzismo, di sicuro la pandemia ha cambiato le regole della narrazione. E di fronte alla smisurata offerta digitale, il pubblico ha perso l’abitudine di andare al cinema. Ma noi continuiamo a lavorare con la passione di sempre, puntando sulle belle storie».

Se potessi dirti addio, la trama della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Ma di cosa parlerà Se potessi dirti addio, la nuova fiction di Canale5 che mischia amore e thriller? Come riporta il quotidiano, la serie vede protagonisti Gabriel Garko, nei panni di un uomo che ha perso la memoria, e Anna Safroncik, una neuropsichiatra vedova che lo aiuta a recuperare i ricordi e, al tempo stesso, indaga con lui sulla misteriosa morte del marito. Il loro è un incontro fatale che si rivelerà determinante, con “due bellissimi personaggi», come anticipato da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

La coppia di registi, inoltre, tornerà a lavorare anche per il cinema. In particolare, sono pronti a raccontare la storia di Francesca Morvillo, la moglie di Giuseppe Falcone uccisa con lui nella strage di Capaci del 1992. “Noi continuiamo a credere nella magia del grande schermo“, afferma la coppia, ricca di impegni professionali in questo periodo.

