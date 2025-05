Si sono scelti per la vita collocandosi in una splendida cornice comune, la passione per il cinema; Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono stati oggi ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e come sempre l’ironia e i sorrisi hanno primeggiato in ogni loro racconto. La conduttrice annuncia per loro una sorta di gioco: domande già fatte in passato per scoprire, nel tempo, come e se cambiano le risposte. Si parte con Ricky Tognazzi che svela un retroscena mattutino: “Sai come mi saluta al mattino? ‘Sei bello, sei bellissimo’…”. Ed è qui che la regista e attrice spiega: “Glielo dicevo quando aveva 30 anni, figuriamoci adesso; lo faccio perchè altrimenti al tuo posto lo dice qualcun altro!”.

Il tema della gelosia è sempre attuale, non tramonta dopo anni di amore indissolubile. Lo dimostra il racconto di Ricky Tognazzi unito ai simpatici commenti di sua moglie Simona Izzo. “Io geloso? Di più di quello che faccio sembrare, tra me e lei non c’è gara ovviamente. Anche se non lo dimostro, ogni tanto mi partono i 5 minuti. Ogni tanto ci è successo anche di doverci separare… Per due o tre ore!”. L’attore ha poi aggiunto: “A New York una volta ho rovesciato un tavolo per disperazione!”.

Sempre Ricky Tognazzi – a Da noi a ruota libera – viene poi incalzato sul suo carattere: “Io litigioso? No, lei sì. Anzi, è provocatrice; ama vedere il punto di resistenza e il punto di rottura”. Interviene con irriverenza e ironia proprio sua moglie Simona Izzo che ribatte: “Ma come abbiamo fatto a stare insieme tutti questi anni? Dice tutte bugie. La verità è che io odio le omissioni, non sopporto le bugie perchè quando poi lo vengo a sapere è anche peggio…”.