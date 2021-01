Ricky Tognazzi, marito Simona Izzo/ “Papà Ugo non voleva che stessi con lei…”

Ricky Tognazzi e Simona Izzo si amano e stanno insieme da 30 anni. Oltre a condividere la vita privata, la coppia lavora insieme condividendo ogni istante della loro vita. Un amore vero, intenso, passionale e che, con il tempo, è diventato sempre più importante. Eppure, inizialmente, la storia d’amore tra Ricky Tognazzi e Simona Izzo non era ben vista da tutti. Ad avere avuto dei dubbi, agli inizi della storia, era stato Ugo Tognazzi. A confessarlo è stato lo stesso Ricky Tognazzi che, ospite di Oggi è un altro giorno lo scorso 22 dicembre, ha raccontato: “All’inizio ha avuto un rapporto conflittuale perchè era sposata e aveva un figlio. Si preoccupava molto per cose di cui non si era mai preoccupato poi con Simona ha trovato un rapporto molto forte soprattutto negli ultimi anni quando ha avuto la depressione. Simona ha trovato una chiave d’accesso, è riuscita ad entrare in sintonia con lui”.

RICKY TOGNAZZI E IL SEGRETO DELL’AMORE CON SIMONA IZZO

Uniti e complici, Ricky Tognazzi e Simona Izzo formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, ma qual è il segreto della loro unione? Inizialmente contrario al matrimonio, come ha raccontato nel 2019 in un’intervista rilasciata ai microfoni del programma di Raiuno Vieni da me, Ricky Tognazzi ha ceduto realizzando il desiderio di Simona. «Se mi ha costretto a sposarla? Abbastanza. Io sono un figlio dei fiori, contro il matrimonio, poi mio padre ne ha fatti una dozzina, ma lei ha insistito», raccontava scherzosamente. La coppia è anche molto attiva sui social. La Izzo, in particolare, condivide spesso le loro avventure quotidiane e chissà che un giorno la coppia non realizzi un format sulla loro vita. «È da 20 anni che vogliamo fare ‘Casa Tognizzo’, ci sarà un produttore che ci farà fare questa stupidaggine?», raccontava Tognazzi a Caterina Balivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA