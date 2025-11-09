Ricky Tognazzi, ospite oggi a Domenica In, ha raccontato con ironia l'attitudine di sua moglie Simona Izzo quando si tratta di gelosia.

Il talk di Domenica In ha preso oggi in esame un tema spesso dibattuto: l’infedeltà in amore. Non c’è un parere univoco su tale aspetto dell’amore, sia dal punto di vista di chi lo subisce che da parte di chi mette in atto il tradimento. Tra gli ospiti in studio c’è però chi ha un pensiero perentorio e che, senza alcuna riserva, si dice fedele e per nulla disposto a tollerare un gesto di infedeltà, anche in prima persona: Ricky Tognazzi. L’attore e regista è legato da anni alla moglie Simona Izzo; una liaison che spesso hanno celebrato con la condivisione sul set ma anche con diverse simpatiche interviste in tv.

Oggi, a Domenica In, Ricky Tognazzi ha appunto sottolineato la sua fedeltà e soprattutto quanto sia fuori da ogni suo pensiero la possibilità di incappare in un tradimento. Quasi per avvalorare la tesi ha simpaticamente raccontato la gelosia di sua moglie Simona Izzo, anche con un singolare aneddoto. “Non è gelosa, è un poliziotto! Lei cronometra gli sguardi; una volta eravamo al ristorante, ci ho messo qualche secondo ad ordinare e lei ci ha fatto caso”.

Ricky Tognazzi e la gelosia di sua moglie Simona Izzo: “Il suo problema è la troppa fantasia…”

Insomma, la passione non conosce flessioni per Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo; a dispetto dei tanti anni condiviso, la gelosia è ancora un tema quotidiano. “E’ sempre stata così”, racconta l’attore a Domenica In per poi aggiungere, sempre con ironia, un aspetto del carattere della sua dolce metà che rende ancor più facile per lei incappare in momenti di gelosia: “Da quanto tempo stiamo insieme? Da troppo! Nel tempo non è migliorata perchè lei ha troppa fantasia, sceneggia”.