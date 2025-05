Ricky Tognazzi è tra i protagonisti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio su Rai1. La conduttrice e giornalista è pronta a raccontare con la partecipazione di illustri ospiti del panorama artistico italiano storie di vita quotidiana tutte all’insegna del buonumore e della riflessione. Si tratta di storie di persone famose e comuni tutte unite dall’amore e dalla positività. Tra questi non poteva non esserci il grandissimo attore e regista, figlio dell’indimenticabile Ugo Tognazzi con cui ha avuto un bellissimo rapporto.

Ricky Tognazzi, chi è il marito di Simona Izzo/ "Ha sopportato le mie intemperanze"

Proprio Ricky, in una vecchia intervista rilasciata a Famiglia Cristiana, si è soffermato sul rapporto con il papà rivelando: “Con nessuno ho mai riso come con lui, nemmeno con i miei amici della scuola”. Non solo, l’attore e regista ha aggiunto: “è stato un meraviglioso compagno di giochi”.

Ricky Tognazzi, chi è: figlio d'arte, la carriera nel cinema/ La collaborazione con la moglie Simona Izzo

Simona Izzo: “mio marito Ricky Tognazzi mi ha salvato”

Ricky Tognazzi, il figlio di Ugo Tognazzi, ricordando il papà ha confessato che non ha mai fatto mistero o segreto delle sue debolezze; anzi proprio il primogenito di casa Tognazzi ha raccontato: “lo guardavamo con severità, in particolare io che ero il più grande”. Il rapporto più difficile è stata con il fratello Gianmarco che ha vissuto diversi conflitti con il padre, mentre Maria Sole è stata sempre comprensiva.

La fama di Ricky Tognazzi non è legata solo al marchio “figlio di”, ma anche alla sua vita di attore e regista senza dimenticare la vita privata, visto che è legato a Simona Izzo. Un grande amore quello nato tra i due che collaborano anche nel lavoro; un rapporto speciale che proprio la regista Simona Izzo ha raccontato in diverse occasioni in tv. Proprio Simona Izzo ha confessato quanto la presenza del marito sia stata fondamentale in un momento di grande difficoltà per la depressione: “Mi ha salvato lui, quando stavo male mi lasciava dormire e mi accarezzava”.

Simona Izzo, rivelazione hot sul marito Ricky Tognazzi/ "Facciamo l'amore per combattere attacchi di fame"