Ricky Tognazzi: “Papà Ugo? Era per me amico e maestro”/ “La nostra famiglia allargata? L’unica che conosco”

Ricky Tognazzi ricorda papà Ugo a Estate in Diretta: “Un padre amico e maestro”

Ricky Tognazzi si prepara a festeggiare i 100 anni di suo padre Ugo Tognazzi. Il ricordo del grande attore, tra i simboli della commedia italiana, sarà presto celebrato, intanto il regista racconta alcuni aneddoti di suo padre a Estate in diretta, nel corso di un’intervista rilasciata a Roberta Capua. “Mio padre Ugo e molti altri grandi nomi hanno interpretato l’Italia e in contemporanea avevano la capacità di raccontare non quell’Italia istituzionale, ma più vera, alternativa, era un cinema di rottura, una commedia ricca di umanità.” ha esordito Tognazzi.

Ricky Tognazzi ha quindi parlato del rapporto col padre Ugo: “Era un rapporto padre-figlio che poi è diventato anche amicale, che poi non so se sia giusto diventare amici del proprio padre. Io gli ho fatto una dedica ‘A Ugo mio padre, amico e maestro’ perché lui è stato tutte e tre queste cose.”

Ricky Tognazzi e il rapporto con la sua famiglia allargata

Ugo Tognazzi ha avuto nel corso della sua vita molte storie d’amore e figli con donne diverse. Ricky ha dunque vissuto sin da giovanissimo l’esperienza di crescere in una famiglia allargata: “Noi la vivevamo tranquillamente, per me era naturale e normale perché era l’unica famiglia che conoscevo. – ha chiarito l’attore e regista – I miei fratelli? Abbiamo tutti intrapreso la carriera cinematografica, anche mio fratello Thomas che è un produttore ed è stato candidato all’Oscar come miglior film straniero. È diventato nostro fratello, accolto anche da mamma Franca.” Così ha concluso: “Tutte le madri che ha scelto mio padre erano particolarmente intelligenti, è stato bravo mio padre in questo. Abbiamo avuto dietro delle grandi donne.”

