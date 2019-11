RICKY TOGNAZZI/ “Io e Simona Izzo abbiamo una relazione a tre” (Live Non è la D’Urso)

Ricky Tognazzi ospite nella puntata di lunedì 25 novembre di Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Il regista ha deciso di affrontare le cinque sfere nel momento “Uno contro tutti”; per l’occasione però il regista di tante fiction di successo non sarà solo, visto che al suo fianco ci sarà la moglie Simona Izzo con cui vive da 24 anni una bellissima storia d’amore. Un amore che li ha portati spesso a condividere anche il set e il lavoro come ha raccontato lo stesso figlio d’arte durante l’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel salotto di “Vieni da Me”. “Ha scritto tutti i miei film, anche se poi al cinema compare ‘film di Ricky Tognazzi’” ha detto il regista che, parlando della relazione con la moglie ha precisato: “Io e Simona Izzo abbiamo una relazione a tre: io, lei e il film che stiamo producendo”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“Simona Izzo è un vulcano”

Ricky Tognazzi con la moglie Simona Izzo saranno tra gli indiscussi protagonisti del prossimo appuntamento di Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso in prima serata lunedì 25 novembre 2019 su Canale 5. Il regista e la moglie saranno protagonisti del momento “uno contro tutti” e cercheranno di districarsi e rispondere alle domande dei cinque vip nascosti all’interno delle sfere. Un rapporto che va avanti da quasi 30 anni in cui Ricky si definisce “il pompeiano”, mentre parlando di Simona la definisce “un vulcano”. Al Corriere della Sera ha raccontato il senso delle sue parole: ” il vulcano è Simona. E il vulcano è affascinante, è tellurico, esplosivo. Io ho scelto di vivere sotto questa bomba, io sono il pompeiano, che guarda in su, con un misto di fascinazione e terrore”.

Ricky Tognazzi e Simona Izzo: “è un amore cronico”

24 anni di amore e di matrimonio legano Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Un amore che li ha uniti sia nella vita privata che lavorativa, visto che spesso si sono ritrovati a condividere il set cinematografico. “E’ un amore cronico il nostro, perchè è come una forma di malattia” ha detto il regista e attore che, parlando del rapporto con la moglie Simona, ha confessato “mi veste, mi sistema, mi cura… mi sostiene in tutto”. Il regista, inoltre, parlando del rapporto con Simona Izzo da Caterina Balivo ha detto: “è stata una seconda mamma adorabile per Sara, mia figlia, che aveva tre anni e poi mi ha aiutato tanto. Ha scritto tutti i miei film anche se poi al cinema c’è sempre film di Ricky Tognazzi. Per sopravvivere abbiamo diviso i bagni. Vi assicuro che funziona, a meno che non vogliate separarvi. Io e Simona abbiamo un rapporto a tre. Io lei e il film che stiamo realizzando”.

Ricky Tognazzi parla della madre e del padre

Figlio d’arte, Ricky Tognazzi parlando del padre Ugo Tognazzi durante un’intervista rilasciata a Storie Italiane ha detto: “faceva un lavoro che lo portava a girare il mondo, non c’era mai, nonostante tutto, però, nei momenti più difficili è sempre stato presente”. Un rapporto fatto di assenze e presenze a cui però oggi l’attore e regista oggi si avvicina con maggiore maturità e consapevolezza. “Oggi gli darei 30 e lode come padre e 30 e lode come attore. Dopo che hai provato sulla tua pelle cosa vuol dire essere padre e attori, ho capito tante cose” ha detto Tognazzi che, proprio come il padre, per motivi di lavoro è sempre in giro per il mondo.. Bellissimo poi il ricordo della mamma Pat O’Hara che ha definito la sua luce: “mia madre è stata la mia luce, mi ha guidato sempre. E’ la persona che mi ha curato, educato, c’è tanto di mia madre dentro di me. Mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sarah, che è cresciuta tantissimo da lei. Le sono infinitamente grato”.



