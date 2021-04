Ricky Tognazzi vs Federica Sciarelli/ Caso Piera Maggio “per 1 punto di share…”

Ricky Tognazzi contro Federica Sciarelli per uno scontro all’ultimo… spettatore. Sì, perché la disfida a distanza andata in scena nella prima serata di ieri tra Canale 5 e Rai Tre è balzata agli onori delle cronache per i commenti che il regista della fiction “Svegliati amore mio”, interpretata da Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca, ha rivolto nei confronti della trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha proposto in prima serata la notizia del possibile ritrovamento, a diciassette anni dalla sua scomparsa, della piccola Denise Pipitone.

Una notizia di cronaca importante e che potrebbe segnare una vera e propria svolta nella vita di Piera Maggio, madre della bambina (oggi donna). Eppure, il regista della fiction, realizzata insieme alla moglie, Simona Izzo, pare non avere troppo gradito la concorrenza televisiva che la Sciarelli ha esercitato nei confronti non soltanto di “Svegliati amore mio”, ma di tutte le altre trasmissioni andate in onda ieri sera, a cominciare dalla partita della Nazionale italiana di calcio contro la Lituania, vinta dagli Azzurri di Roberto Mancini con il punteggio di due reti a zero.

RICKY TOGNAZZI VS FEDERICA SCIARELLI: “TUTTO PER LO SHARE, MAH…”

Ricky Tognazzi, su Twitter, ha quindi rivolto il proprio attacco frontale nei confronti di Federica Sciarelli, scrivendo: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah…”. Ricordiamo che la giornalista, nel promo della trasmissione, ha dichiarato: “Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone”. Nel frattempo, su Canale 5, “Svegliati amore mio” entrava nel vivo, con una morte per apparente suicidio (ma è altamente probabile che si tratti di omicidio) e delle accuse pesanti sul capo di uno dei protagonisti, senza dimenticare l’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute della piccola Sara, figlia di Nanà e di Sergio. Chi l’ha spuntata? I dati sullo share non mentono: ha vinto… L’Italia, con il 21,7% degli ascolti su Rai Uno. Nel testa a testa, invece, l’ha spuntata la Sciarelli di mezzo punto percentuale: 15,2% di share per “Chi l’ha Visto?”, 14,7% per “Svegliati amore mio”.

