Ricomincio da ieri/ Su Canale 5 il film con Antonio Cupo (oggi, 26 luglio 2019)

Ricomincio da ieri va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 16:50. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 in Canada dalla casa cinematografica della Lighthouse Pictures con regia di Ron Oliver il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Nancey Silvers. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Paul Mitchnick, il montaggio è stato eseguito da Dan Krieger mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Peter Allen. Nel cast figurano Autumn Reeser, Antonio Cupo, Shawn Roberts, Ali Liebert e Sergio Osuna.

Ricomincio da ieri, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ricomincio da ieri. Una giovane donna americana sta per coronare il suo sogno d’amore dopo aver ottenuto il successo tanto ricercato anche in campo professionale in quanto diventata un affermato architetto che collabora con alcuni studi di grande spessore internazionale. La donna infatti sta per convolare a nozze con il suo attuale fidanzato Peter. Lui è un medico che lavora in un importante ospedale cittadino che soprattutto ha sempre messo al primo posto la propria carriera con l’obiettivo di diventare il principale punto di riferimento di un plesso ospedaliero. La donna ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del giovane medico non solo per amore ma anche soprattutto per assicurarsi quella stabilità di cui è sempre alla ricerca sia per quanto concerne l’aspetto economico e sia per quanto riguarda quello affettivo.

I preparativi per il grande giorno vengono portati avanti con grande determinazione soprattutto da lei in quanto da sempre desidera avere un matrimonio perfetto in tutte le sue sfaccettature. Tuttavia il matrimonio non si rivela come lei avrebbe sempre desiderato il chi la porta a fine giornata ad esprimere con tutto il proprio amore il desiderio di poterlo rivivere da capo in maniera tale da renderlo perfetto. Come per magia questo suo desiderio si realizza con la giovane donna americana che si ritrova a risvegliarsi nel suo letto il giorno del matrimonio con tutte le persone che le stanno vicino per darle il supporto necessario per prepararsi al meglio. Questa cosa si ripeterà praticamente all’infinito nonostante i diversi atteggiamenti che la stessa donna avrà nei confronti di questo matrimonio. Tuttavia durante questo ripetersi del giorno del matrimonio la donna si renderà conto di non essere per nulla attratta da Peter anche perché è molto differente di carattere ed in particolare di avere un debole per il testimone delle nozze nonché fratello di Peter, Max. Dunque questa occasione di rivivere il proprio matrimonio permetterà a lei di evitare di commettere una scelta che potrebbe prenderla per sempre infelice..



