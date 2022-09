Ricomincio da me/ Su Canale 5 il film con Jennifer Lopez e Vanesse Hudgens

Ricomincio da me, film di Canale 5 diretto da Peter Segal

Ricomincio da me va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, mercoledì 14 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana prodotta dalla STX Films con la partecipazione della H. Brothers mentre la distribuzione è stata coordinata dalla Lucky Red.

Il Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Grace Kelly

La regia del film Ricomincio da me è di Peter Segal con soggetti e sceneggiature di Justin Zackham ed Elaine Goldsmith-Thomas. Il montaggio è stato realizzato da Jason Gourson, le musiche della colonna sonora sono di Michael Andrews mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Ueli Steiger. Nel cast del film Ricomincio da me ci sono tra gli altri Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma e Milo Ventimiglia.

EYES WIDE SHUT/ Streaming video del film in onda su Italia 1

Ricomincio da me, la trama del film

Leggiamo la trama di Ricomincio da me. Una donna di circa 40 anni di nome Maya è costretta a lavorare in un supermercato per guadagnarsi da vivere. La sua vita è stata fortemente influenzata dal fatto di avere avuto una bambina a soli 17 anni e questo, infatti, non le ha permesso di studiare come avrebbe voluto. A un certo punto peraltro Maya rendendosi conto di non potersi occupare adeguatamente della sua figlia e volendole donare un futuro migliore, decide di darla in affidamento a persone sconosciute attraverso i canali previsti dalla legge.

Maya ora sta attraversando un momento in cui si sente frustrata perché nonostante i tantissimi sforzi e le competenze acquisite nel mondo del lavoro, non riesce mai ad essere presa in considerazione per ottenere quell’avanzamento professionale che meriterebbe e che invece viene puntualmente dato ad un giovane laureato. Capisce che senza gli studi per lei non ci sarà mai la possibilità di far carriera in qualsiasi genere di azienda. In suo soccorso però arrivano la sua vicina ed amica insieme al figlio che è un esperto di computer capace soprattutto di falsificare il curriculum della stessa Maya che così diventa una importante donna manager.

La quinta onda/ Su Rai 2 il film sulla storia di Cassie Sullivan in streaming

Il curriculum di Maya viene così inviato ad una importante azienda che si occupa di fragranze e profumi di ogni genere e viene naturalmente assunta. Si trova ad lavorare in un ambiente molto differente che le permette di guadagnare molto di più e di avere la possibilità di confrontarsi con tante persone straordinarie a partire da una giovane manager di nome Zoe peraltro figlia del titolare. Ad un certo punto si organizza una sorta di sfida interna nell’azienda tra due squadre capitanate proprio da Zoe e da Maya per riuscire a mettere sul mercato il miglior profumo possibile. Durante questa frequentazione Maya si renderà conto che proprio Zoe è sua figlia ma cercherà di non far emergere questa verità per metterla al riparo da qualsiasi problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA