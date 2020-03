Ricomincio da noi/ Video, su Rai 1 il film con Imelda Staunton (oggi, 17 marzo 2020)

Ricomincio da noi va in onda oggi, 17 marzo, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di una commedia drammatica dalle forti tinte sentimentali, realizzata in Gran Bretagna nel 2017 e tratta da una sceneggiatura di Meg Leonard e Nick Moorcroft. Le musiche sono state curate da Michael J. McEvoy, con la fotografia di John Pardue, il montaggio di Johnny Daukes e i costumi di Jill Taylor. La regia è stata invece affidata al britannico Richard Loncraine, che nel 1977 si è aggiudicato Grand Prix del Festival internazionale del film fantastico di Avoriaz grazie al film di successo Demonio dalla faccia d’angelo. Inoltre, ha vinto un Orso d’Argento al Festival di Berlino per la miglior regia per Riccardo III. Protagonista principale del lavoro è l’attrice e doppiatrice britannica Imelda Staunton, che nel 2005 ha sfiorato il Premio Oscar come miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Il segreto di Vera Drake. Tra gli altri suoi titoli famosi, menzioniamo Ragione e sentimento, Shakespeare in Love, Nanny McPhee – Tata Matilda, Maleficent e Downton Abbey. Al suo fianco, ecco il collega Timothy Spall, a sua volta noto grazie a Robinson Crusoe – La storia vera, Segreti e bugie, L’ultimo samurai e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street. Nel cast, sono presenti anche Celia Imrie, David Hayman, John Sessions e Joanna Lumley.

Ricomincio da noi, la trama del film

La trama di Ricomincio da noi si focalizza sulla figura di Sandra. Quest’ultima è sposata con un grande campione di tennis che viene considerato molto rispettabile, ma qualcosa va storto. L’uomo, infatti, tradisce sua moglie da diversi anni con la sua migliore amica. Sandra, dopo 40 anni di matrimonio, viene così costretta a ricominciare da zero e se ne va di casa, rifugiandosi dalla sua sorella Elizabeth, detta Bif. Quest’ultima è una sessantenne che vive da sola da parecchio tempo e ha sempre vissuto una vita all’insegna del puro divertimento. Il suo obiettivo principale è quello di godersi la propria età avanzata in un corso di ballo, insieme a vari amici coetanei. A poco a poco, anche Sandra si inizia ad appassionare alla danza e si sente sempre più libera. La donna vive una sorta di seconda giovinezza e torna ad assumere il pieno controllo della sua esistenza. Nella sua nuova città, conosce il restauratore Charlie, che vive a bordo di un’imbarcazione. Sandra si abitua al suo ambiente alternativo e si diverte fino in fondo in compagnia del suo aitante corteggiatore, vivendo esperienze davvero uniche.

