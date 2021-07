Ricomincio da noi/ Video, su Rai 3 il film con Timothy Spall (oggi, 6 luglio)

Ricomincio da noi vain onda su Rai 3 in prime time di oggi, 6 luglio 2021, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di una commedia drammatica e sentimentale britannica di grande bellezza, tanto delicata quanto incisiva nella trama diretta dal regista inglese Richard Loncraine, debuttante di successo nel 1977 con la pellicola ‘Demonio dalla faccia d’angelo (Full Circle)’ che ricevette il prestigioso premio di settore nel Festival internazionale del film fantastico di Avoriaz, un Festival che ha visto premniati film come ‘Il fantasma del palcoscenico (Phantom of the Paradise)’, ‘Velluto blu (Blue Velvet)’ o ‘L’uomo venuto dall’impossibile (Time After Time)’. In seguito Loncraine si è affermato nel cinema internazionale con altre pellicole, staccandosi dall’horror e merita la citazione per ‘Firewall – Accesso negato (Firewall)’ con Harrison Ford, nel 2014 con ‘Ruth & Alex – L’amore cerca casa (5 Flights Up)’ nel cui cast troviamo Diane Keaton e Morgan Freeman, recentemente di nuovo sotto i riflettori proprio con il nostro ‘Ricomincio da noi’.

Nel cast del film spicca un attore che ha lasciato diverse ottime impressioni nel cinema contemporaneo, quel Timothy Spall che è cresciuto nel cinema d’elite, diretto da Bernardo Bertolucci in ‘Il tè nel deserto (The Sheltering Sky)’ accanto a John Malkovich e Debra Winger, ‘Vanilla Sky’ assieme a Tom Cruise, ‘Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)’ e altri episodi della saga nel quale interpreta il viscido ruolo del ratto/umano Codaliscia, colui che riporta in vita l’acerrimo nemico del maghetto Voldemort. Ma è soprattutto un film che esalta la classe di Spall, ‘Turner (Mr. Turner)’, con la regia di Mike Leigh, la storia del grande pittore inglese oggi protagonista assoluto, assieme alla scuola pre-raffaelita, della Tate Gallery di Londra e Spall ha reso immortale la figura del ricco pittore londinese, un po’ nichilista, incredibile nel dare luce alle sue tele.

Ricomincio da noi, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Ricomincio da noi. Sandra si rifugia assieme alla sorella Elisabeth, chiudendosi con essa nel dolore di un sospetto che non le da pace: sembra che il marito Charlie, appassionato di tennis da sempre, più di una volta nelle sue uscite con racchetta in realtà la tradiva con una delle migliori amiche, un dolore che non le da pace. Sandra è all’inizio della vecchiaia e questa notizia mette in discussione la sua vita che, incitata dalla sorella, subirà un grande cambiamento sotto l’egida del volersi godere la vita come mai prima, sul confine di una vecchiaia che le precluderebbe qualunque possibilità di rivalsa e rinascita.

Video, il trailer del film “Ricomincio da noi”





