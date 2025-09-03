Il primo grande film di e con Massimo Troisi con gag e personaggi entrati nell'immaginario collettivo. Con lui, l'amico e partner di sempre Lello Arena

Ricomincio da tre, film su Rai 3 diretto da Massimo Troisi

Mercoledì 3 settembre 2025, alle 21.20, per la prima serata, la programmazione di Rai 3 prevede la messa in onda della commedia del 1981 Ricomincio da tre, un classico del cinema italiano co-scritto, diretto e interpretato dal compianto Massimo Troisi. Con questo lungometraggio Troisi esordì sul grande schermo e disse addio alla sua carriera teatrale, in quanto la pellicola fu un trionfo al botteghino e il più grande successo della stagione 1980-81.

Delitto di Garlasco, nuovi test su Dna unghie: "dati grezzi" dai Ris/ Si allungano tempi incidente probatorio

La produzione è di Fulvio Lucisano e Mauro Berardi, due grandi nomi della produzione cinematografica che hanno creduto in questo progetto fin dal primo momento, nonostante le perplessità del suo autore e interprete. C’è tutta la Napoli migliore in questo film anche nella colonna sonora, composta da un altro mito, Pino Daniele.

One true loves/ Trama e cast del film romantico su Rai 1, in onda oggi 3 settembre 2025

Accanto al protagonista Massimo Troisi, c’è il fidato Lello Arena, suo partner teatrale nel gruppo comico La Smorfia, che affiancherà nuovamente Troisi in Scusate il ritardo due anni dopo. Nel resto del cast troviamo Fiorenza Marchegiani, Lino Troisi, Deddi Savagnone, Vincent Gentile, Laura Nucci, Renato Scarpa, Luciano Crovato, Marco Messeri, Marina Pagano, Michele Mirabella, Carmine Faraco, Cloris Brosca e Jeanne Mas.

La trama del film Ricomincio da tre: “Quando c’è l’amore c’è tutto…”

Ricomincio da tre racconta le vicissitudini di Gaetano, un ragazzo riservato e gentile che vive con i suoi genitori, fratello e sorella nella provincia di Napoli, a San Giorgio a Cremano. Stanco di vivere una vita noiosa e con poche opportunità, fatta solo di uscite con gli amici, tra cui l’affezionato Lello Sodano, decide di trasferirsi a Firenze presso la zia Antonia che può ospitarlo.

Come finisce Chicago Med 10, anticipazioni ultima puntata 3 settembre 2025/ Tra Sharon e Dennis è finita!

Parte quindi all’avventura in autostop e il passaggio lo prende da un depresso aspirante suicida, intento dal quale Gaetano lo convincerà a desistere e ad affidarsi a un centro di salute mentale una volta giunti a Firenze. È qui che incontrerà l’infermiera Marta, dalla quale rimarrà molto colpito.

Giunto a casa della zia farà la conoscenza di Frankie, un predicatore americano che lo coinvolgerà nelle sue visite porta a porta. Nel frattempo arriva il suo caro amico Lello e Gaetano riesce a strappare un appuntamento con Marta. I due scoprono di essersi innamorati e dopo poco il protagonista si trasferisce a casa di lei.

Una sera, mentre sono tutti a casa di Marta, quest’ultima legge un pezzo di un romanzo che sta scrivendo e che parla di un tradimento di una donna adulta con un adolescente. Lello sospetta che il racconto sia autobiografico e mette in guardia Gaetano che non ci crede e lo insulta.

Quando però Marta decide di trasferirsi a casa della sua amica Jeanne per poter terminare il suo romanzo in tranquillità, Gaetano comincia a riflettere sulle parole dell’amico. Quando si rivedono lui le chiede se ha avuto altri uomini dall’inizio della loro relazione e lei risponde di sì.

È così che Gaetano decide di rientrare anzitempo a Napoli in occasione del matrimonio della sorella, ma la lontananza fa sì che realizzi di essere realmente innamorato di Marta. Riusciranno i due a riappacificarsi?