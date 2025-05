La riconciliazione bancaria automatica è un metodo ideale per le aziende che vorrebbero ottimizzare la loro gestione finanziaria, prestando attenzione alle fatture incassate e pagate, ricevute e da saldare e quei controlli e transazioni che si reputerebbero indispensabili ai fini di un controllo.

Una mancata interpretazione analitica potrebbe compromettere il fatturato o alcune scelte aziendali, arrecando dei danni economici impattanti. Oggi esistono delle soluzioni come Fatture in Cloud, che permettono di ottimizzare e soprattutto automatizzare quelle procedure dispendiose al di là di quanto sia grande o meno un’azienda.

Perché e come la riconciliazione bancaria automatica può aiutare le imprese

Le imprese che fanno riferimento alla riconciliazione bancaria automatica possono contare sull’ausilio di un software informatico che oltre a tener traccia – senza far perdere tempo agli utenti – di ogni transazione finanziaria, sia in entrata che in uscita, permette la trascrizione regolare della contabilità (utile ai fini fiscali).

Di solito le operazioni bancarie richiedono tempi tecnici più lunghi, creando dei gap talvolta difficili da recuperare o compensare proprio per far combaciare i numeri delle transazioni (non subito visibili). Una discrepanza che soltanto la riconciliazione del conto corrente bancario può risolvere.

Senza l’utilizzo dei programmi informatici con tanto di automazione, le aziende sarebbero costrette ad impiegare più risorse umane e investire più soldi ricorrendo a dei metodi manuali come i fogli Excel (con il rischio di sbagliare la trascrizione in contabilità rispetto a quanto risulterebbe nell’estratto conto).

Le differenze tra i software che acquisiscono dati in automatico e il controllo manuale scaricando i file Excel di ciascun conto bancario sono evidenti. Le criticità e i rischi (oltre che all’esborso in tempo e in soldi) legati alle operazioni manuali sono ben più alte.

Fatture in Cloud

Un esempio risolutivo di riconciliazione bancaria automatica potrebbe essere l’uso di Fatture in Cloud. Un programma in grado di acquisire ogni dato proveniente da ciascuna transazione sul conto (a patto di inserire correttamente le coordinate bancarie) così da far combaciare le note contabili.

L’abbinamento automatizzato permette di risparmiare tempo ed evitare di commettere dei rischi di trascrizione proprio grazie all’ausilio dei software informatici e all’avanguardia.