Anna Tedesco: cosa fa oggi l’ex dama del trono over di Uomini e Donne

Da quando il trono over ha debuttato a Uomini e Donne, sono tante le dame e i cavalieri che hanno provato a trovare l’amore in tv. C’è chi ci è riuscito dopo vari tentativi come nel caso di Barbara De Santi che ha lasciato recentemente il programma con Ruggiero D’Andrea e chi è stato meno fortunato lasciando la trasmissione senza un compagno. Tra queste c’è Anna Tedesco che ha partecipato al programma di Maria De Filippi diversi anni fa, nel periodo in cui nel parterre c’era anche Giorgio Manetti. Bellissima e con un fisico splendido, Anna Tedesco, sin dal suo arrivo in trasmissione, ha lasciato tutti senza parole per la sua indiscutibile bellezza.

Molto corteggiata, Anna ha avuto alcune frequentazioni nel programma senza, tuttavia, riuscire a trovare l’amore. Dopo vari tentativi, la dama ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione, ma a distanza di anni, com’è diventata Anna Tedesco?

Anna Tedesco sempre bellissima

A distanza di anni dal suo addio a Uomini e Donne, per Anna Tedesco, il tempo sembra essersi fermato. La dama che su Instagram ha un profilo seguito da più di 83mila followers, è molto attiva sui social dove condivide tantissime, sue foto. Sbirciando tra le tante immagini presenti in galleria, salta subito all’occhio un particolare: nonostante siano trascorsi anni, Anna Tedesco è identica a com’era quando, per la prima volta, ha partecipato al trono over.

Lunghi capelli biondi, sguardo profondo e un fisico in perfetta forma. Difficile pensare che siano trascorsi anni dall’addio dell’ex dama al programma e, sotto le sue foto, i complimenti da parte dei fan sono davvero tanti. “Sempre stupenda”, scrive qualcuno. “Straordinariamente meravigliosa”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei sempre bellissima”. Insomma, i complimenti per Anna non mancano mai.