L'Uomo Gatto non è stato solo un vincitore di Sarabanda ma anche un protagonista indiscusso del game show musicale: tutto quello che c'è da sapere.

Sarabanda, il famosa game musicale condotto da Enrico Papi che, per anni, ha appassionato i telespettatori di Italia 1, da oggi, lunedì 21 luglio 2025, torna ufficialmente in onda con un’edizione tutta nuova e tanti, nuovi giochi. A condurre Sarabanda ci sarà ancora Enrico Papi che, per tutta l’estate, farà compagnia ai telespettatori di canale 5 ogni giorno alle 18.45 per una rivoluzione Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Tanti appassionati di musica proveranno a vincere le varie sfide per entrare nella storia del programma esattamente come ha fatto l‘Uomo Gatto. Oltre ad essere un vincitore storico del game show musicale, l’Uomo Gatto è diventato anche un personaggio amatissimo dal pubblico, ma siete sicuri di sapere tutto di lui? Il vero nome dell’uomo fatto è Gabriele Sbattella e ha scelto il suo soprannome per il personaggio che interpretava to nel musical «Cats» quando lavorava come animatore turistico nei villaggi.

Tutte le curiosità sull’Uomo Gatto

L’Uomo Gatto è stato uno dei campioni più amati di Sarabanda e ha mantenuto il titolo da novembre 2002 a febbraio 2003 quando è stato battuto da un altro campione amatissimo ovvero Tiramisù. Durante la partecipazione a Sarabanda di cui è stato campione per 79 puntate ha conquistato la simpatia del pubblico, ma anche di altri personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare, la sua originalità ha conquistato le attenzioni di Ubaldo Pantani che lo ha imitato a Ciro presenta: Visitors.

«Sarei dovuto andare a fare l’animatore turistico in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate – diceva nel 2022 Sbattella al Corriere di Bologna, parlando del post Sarabanda -. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo». Oggi, invece, lavora come giornalista: «Non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia», ha detto intervistato dal Corriere di Bologna nel 2022.

