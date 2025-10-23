Pinuccia, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha parlato nuovamente del programma svelando dettagli su Maria De Filippi e Alessandro.

Tra le dame delle scorse edizioni del trono over di Uomini e Donne, una delle più discusse è stata sicuramente Pinuccia Della Giovanna che, durante la permanenza nella trasmissione di Maria De Filippi, oltre a frequentare Alessandro Rausa con cui, poi, è tutto finito mantenendo una bella amicizia, ha discusso tantissime volte con Tina Cipollari. Da diverse stagioni, Pinuccia non partecipa più a Uomini e Donne anche se, in alcune occasioni, è tornata come ospite cantando in studio le sue canzoni.

Gemma Galgani dimentica Mario a Uomini e donne/ Con Piero ritrova il sorriso

A distanza di tempo dalla fine della sua avventura nel parterre del trono over, Pinuccia ha deciso di svelare nuovi dettagli e retroscena sul dating show di canale 5. Pinuccia, infatti, si è raccontata in un’intervista rilasciata in una diretta Instagram con Fralof svelando quello che, finora, non aveva ancora raccontato.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri escono allo scoperto/ Dopo Ida Platano, parla un'altra ex Uomini e Donne

Le rivelazioni di Pinuccia Della Giovanna su Uomini e Donne

Pur non partecipando più al programma come dama del trono over, Pinuccia, a Fralof, ha raccontato di vedere sempre Uomini e Donne e di aver fatto richiesta alla redazione per andare a trovare Maria De Filippi che è sempre nel suo cuore e per cantare delle nuove canzoni. Pinuccia, nel corso della diretta Instagram, ha commentato anche gli attuali protagonisti della trasmissione svelando di trovare interessante, in particolare, un cavaliere.

“Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti, ma non so quanti anni ha. Però mi piace più andare a cantare che a partecipare, ci sono momenti che è troppo pesante per la mia età, è troppo noioso!”, ha detto Pinuccia. L’ex dama, inoltre, parlando di Alessandro Rausa, ha svelato che è rimasta l’amicizia e che, ogni tanto, si sentono aggiungendo di essere felice che abbia trovato una compagna.

Gemma Galgani disperata per Mario Lenti a Uomini e Donne/ Poi accuse pesanti a Cinzia e Isabella