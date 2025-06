Pinuccia e l’avventura a Uomini e Donne

Nelle stagioni del passato del trono over di Uomini e Donne, Pinuccia è stata una delle protagonista indiscusse, L’energica dama di Vigevano si è fatta conoscere sia per la frequentazione con Alessandro che per il suo carattere esplosivo a causa del quale si è spesso scontrata con Tina Cipollari. Gli scontri tra la dama e la bionda opinionista sono stati tanti e, in alcuni casi, sono volate parole forti. Pinuccia, inoltre, ha continuato a frequentare il parterre fino alla scelta di Alessandro di chiudere totalmente la frequentazione.

Pinuccia, dopo l’addio al programma, non è più tornata nel parterre per trovare l’amore, ma è tornata comunque in trasmissione per cantare e condividere con il pubblico del dating show di canale 5 la sua passione per la musica. Dall’addio di Pinuccia a Uomini e Donne è trascorso diverso tempo, ma cosa fa oggi Pinuccia?

Pinuccia oggi: ecco cosa fa la dama di Uomini e Donne

Dopo l’addio a Uomini e donne, Pinuccia della Giovanna ha tirato fuori il suo lato artistico incidendo alcune canzoni che ha poi cantato anche nello studio del programma di Maria De Filippi. Pinuccia, dunque, si dedica alla passione per la musica condividendo alcuni contenuti sui social. La forte personalità della dama piaceva molto alla dama e sono tanti i fan che sperano di poterla rivedere in trasmissione.

Ad oggi, non ci sono conferme su un ritorno della dama nel parterre del trono over e la stessa Pinuccia non sembrerebbe intenzionata a tornare in trasmissione. Ad escludere, inoltre, un ritorno di Pinuccia è anche l’età anagrafica dei partecipanti del trono over che si è abbassata rispetto alle prime edizioni della trasmissione. Pinuccia, dunque, se dovesse tornare in trasmissione, lo farà per far ascoltare le sue nuove canzoni?

