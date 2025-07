Cos0è successo tra Valentina ed Emanuele dopo l'addio a Uomini e Donne? Tutto sulla coppia del trono over.

La frequentazione tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo, all’interno dello studio di Uomini e Donne, è durata poche settimane. Dopo il primo incontro in studio, Emanuele e Valentina sono usciti insieme per non lasciarsi più. Sin dal primo appuntamento, confrontandosi in una puntata di Uomini e Donne, sia Emanuele che Valentina hanno ammesso di aver trovato subito un feeling speciale al punto da sentirsi come se si conoscessero da sempre. Un vero e proprio colpo di fulmine quello provato da Emanuele che, dopo aver visto Valentina in tv, ha provato a conoscerla restando senza parole dopo averla vista dal vivo.

Anche Valentina, però, è stata colpita da Emanuele sin dal primo incontro e, dopo essersi visti diverse volte, hanno deciso di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi per viversi la relazione lontano dai riflettori. Sono trascorsi pochi mesi dalla fine dell’avventura a Uomini e Donne, ma come procede oggi la relazione?

Valentina Vitale ed Emanuele Longallo: amore a gonfie vele

Valentina ed Emanuele, pur essendo entrambi di Napoli, vivono in due città diverse: lei, infatti, vive e lavora a Milano mentre lui a Napoli. Tuttavia, complice l’estate e alcuni impegni lavorativi, Valentina trascorre davvero diverso tempo a Napoli dove riesce a viversi totalmente il rapporto con il fidanzato. La coppia, infatti, è anche molto social e condivide tantissimi contenuti mostrandosi uniti, complici e davvero molto innamorati.

Divertenti e allegri, l’ex dama e l’ex cavaliere si divertono davvero tanto insieme e, in attesa di andare in vacanza, si godono il mare e il sole della loro città. Per la coppia, dunque, tutto procede a gonfie vele e non è da escludere che, dopo l’estate, arrivi un’importante decisione come l’inizio di una convivenza. Emanuele e Valentina, dunque, a settembre, torneranno a Uomini e Donne per annunciare le ultime novità di coppia?

