Uomini e Donne, paura per una nota dama che è finita all'ospedale: ecco cosa è successo e come sta ora. Il racconto social.

Uomini e Donne, programma cult del primo pomeriggio di Canale 5, è prossimo a tornare in onda. Ancora pochi giorni e i fan del daytime di Maria De Filippi potranno riabbracciare virtualmente i vari protagonisti del salotto più amato della tv. Confermata la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti e quella di vari anta: il trono over gode infatti di un’ampia popolarità e in molti si chiedono chi tra cavalieri e dame sarà presente in studio.

Incidente Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, racconto choc: “Testata in macchina…”/ Cos’è successo?

Intanto in rete è stata resa nota una notizia inattesa. Una nota dama è finita in ospedale. La donna dopo un incidente è stata costretta ad andare al pronto soccorso: ma cosa è successo e come sta oggi? L’annuncio è stato dato dalla diretta interessata, che ha pubblicato anche il referto dell’ospedale. Si tratta di un’ex dama che ha preso parte al trono over per diversi mesi, e che si è distinta per la sua spontaneità e semplicità. Non affatto interessata alla telecamere, ha sempre rivelato di essere determinata a trovare un compagno.

Innocence sospesa: quando e dove torna in onda con le ultime puntate/ Ecco cosa sostituisce la serie

Si tratta di Daniela Manganaro che a Uomini e Donne ha conosciuto diversi cavalieri e per un periodo è uscita con Giovanni Ledda. Nonostante la frequentazione fra i due non c’è stato il lieto fine, e in seguito la dama ha scelto di lasciare il programma e di tornare alla sua quotidianità. Oggi vive ad Avellino, ed è molto attiva sui social, dove ha un vasto seguito di followers nonostante l’allontanamento dalla tv.

Uomini e Donne, la dama Daniela Manganaro in ospedale: il referto medico

Daniela Manganaro ha riferito sul suo account social d’essere finita in ospedale a causa di una puntura di una vespa. L’ex dama ha raccontato cosa l’è accaduto e ha pubblicato anche il referto medico del Pronto Soccorso. Nonostante la disavventura Daniela non ha perso il suo entusiasmo e positività:

Amici, Daniele Doria spiazza su Alessio Di Ponzio: “Pensavo fosse presuntuoso”/ “Lo conoscevo già…”

“Puntura di vespa degenerata…Pronto soccorso…Direi che la sofferenza è alquanto notevole.” Ha postato su Instagram. Ha poi aggiunto: “Questa è la vita, ma non si molla…” Oggi Daniela sta meglio e sta seguendo tutte le indicazioni dei medici, il momento difficile è passato. Ad oggi non è previsto un suo ritorno a Uomini e Donne e a quanto pare è ancora single.

Uomini e Donne, ecco quando torna in onda

L’appuntamento con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è previsto per lunedì 22 settembre 2025, alle ore 14:45 su Canale 5. La data è stata ufficializzata e confermata da Mediaset che deve molto del suo successo ai programmi di Maria De Filippi. Il daytime ha un vasto seguito, vanta dati d’ascolti rilevanti e nonostante la longevità non ha mai vissuto un periodo di crisi.

Le prime registrazioni sono state realizzate e diversi i rumors social che sono stati condivisi sui neo tronisti e i vari protagonisti del trono over. Confermati alcuni cavalieri e dame consolidati e a quanto pare non mancheranno i nuovi arrivi. Sembra inoltre che da quest’anno ci saranno periodicamente anche degli ospiti speciali e alcuni collegamenti esterni.