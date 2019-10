Ridotta squalifica Fonseca/ Il tecnico della Roma tornerà in panchina per il Milan

La squalifica di Paulo Fonseca è stata ridotta, con la Corte sportiva di appello che ha accolto parzialmente il ricorso della squadra giallorossa. Ora il tecnico ex Shakhtar Donetsk dovrà scontare un solo turno di sospensione dopo l’espulsione nella gara contro il Cagliari del 6 ottobre scorso. Non ci sarà in panchina allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella sfida contro la Sampdoria. Sarà però al suo posto già domenica 27 ottobre per la gara dello Stadio Olimpico Roma Milan. Arriva dunque una buona notizia in una squadra che sta vivendo momenti altalenanti e che ha bisogno assolutamente della sua guida in panchina.

Ridotta squalifica Fonseca: le parole del tecnico

Paulo Fonseca non ha voluto parlare della riduzione della squalifica ricevuta dopo la gara contro il Cagliari. Alle ore 13.00 il tecnico è arrivato in aula presso la sede della Corte Federale d’Appello. Vocegiallorossa ha specificato come nella giornata di oggi non ci saranno dichiarazioni in merito. Sky Sport invece ha parlato della tesi difensiva nei confronti dell’allenatore, con l’ammissione del suo nervosismo con un “vergogna” come massimo pronunciato nei confronti dell’arbitro. Alla fine la squalifica è stata ridotta di una giornata con una multa da 20mila euro.

