Riduzione canone RAI/ Cosa accadrà dopo le elezioni del 25 settembre?

Da 90 a 30 euro, la riduzione del canone RAI a un terzo del prezzo è possibile? Il governo che si andrà a formare dopo il voto del 25 settembre 2022, sarà tenuto anche a risolvere l’importo e la modalità di pagamento del canone RAI.

Con l’arrivo della bolletta della luce, si può notare che le voci di costo sono tutte aumentate, l’unica che resta invariata da tempo è quella del canone RAI. L’importo addebitato è di 9 euro se la fatturazione è mensile e di 18 euro se la fatturazione è trimestrale. La spesa annua sulla tassa della televisione è di 90 euro anche se non si guarda la televisione o a si lascia spenta.

Ricordiamo che il debito in fattura è stato introdotto nel 2016, quando secondo lo Stato chi è intestatario di un utenza elettrica è automaticamente possessore di televisore.

Riduzione canone RAI: cosa ne pensa la politica

Oggi a pochi giorni dalla campagna elettorale per l’elezione del nuovo parlamento, nessun leader politico ha messo in programma o a parlato di riduzione del canone RAI. L’unica proposta fatta risale a quella del passato da parte di Giuseppe Grillo, che decise di mettersi in politica lanciando la proposta di 30 euro annui per il canone RAI.

Quindi una possibile riduzione del canine RAI non è impossibile, bisogna solo trovare un accordo tra la RAI e le casse dello Stato. Un’altra questione da risolvere è la modalità di riscossione in quanto si ritiene ci sia poca trasparenza verso gli utenti, quindi l’invito è quello di scorporare la tassa dalla bolletta della luce.

Ciò significa con molta probabilità che il nuovo Governo che si verrà a formare dopo il 25 settembre, avrà come compito quello di decidere la cosa.

Una delle possibili strade percorribili è quella di reintrodurre il bollettino c/c che però porterebbe gli italiani a pagare il canone RAI in un unica soluzione e non potranno quindi godere della rateizzazione in bolletta.

