Riduzione dell’orario di lavoro e stipendi più alti/ Sindacati avanzano la richiesta

I sindacati del legno arredo, Filca, Fillea, Feneal, sono stati i primi a chiedere una riduzione dell’orario nei contratti collettivi di lavoro. Il taglio chiesto è pari a circa 12 giorni all’anno. A seguire anche i bancari, che invece hanno chiesto 10 ore al mese, quasi 16 giorni all’anno, oltre ad un aumento di 435 euro sul triennio. Poi ancora gli alimentaristi, che invece hanno avanzato la richiesta maxi di 24 giorni di lavoro in meno all’anno e 300 euro di aumento su quattro anni. Riduzione oraria e aumenti consistenti: in generale, è questa la richiesta dei sindacati, particolarmente apprezzata dai lavoratori.

Alla base di tutto, però, per il Governo deve esserci la sostenibilità economica: ecco perché il rischio è che i negoziati siano in salita. Le richieste hanno infatti un costo molto alto e la produttività del lavoro resta un punto debole in Italia. Il nuovo equilibrio richiesto è tra orario, flessibilità e salario. I sindacati hanno puntato su una contenuta richiesta di aumento, in cambio di una riduzione oraria, anche per salvaguardare l’occupazione.

I sindacati: “Ogni settore affronterà il tema”

Come sottolinea il Sole 24 Ore, il tema del tempo sta particolarmente a cuore ai lavoratori. Lo smart working ha reso più facile conciliare la vita familiare con quella lavorativa, ma solo per i “White collar”. È aumentato invece il divario tra chi lavora nel settore produttivo e dunque non può fare smart working, e chi invece lavora da casa. In questo contesto si inserisce anche il dibattito sulla settimana corta, con l’80% del tempo di lavoro e il 100% dello stipendio. Giulio Romani, segretario confederale della Cisl, spiega che riguardo l’orario di lavoro “le valutazioni sono molteplici. Intanto dobbiamo considerare che il dibattito sulla riduzione degli orari si è sempre sviluppato a seguito di recupero di produttività dovuto ad avanzamenti della tecnica. In secondo luogo, post pandemia si è svilupata una maggior attenzione alla conciliazione vita-lavoro che ha la punta dell’iceberg nel fenomeno delle grandi dimissioni, ma che ci segnala un cambiamento in atto nella nostra società che non può essere ignorato”.

Come riporta Il Sole 24 Ore, anche Tiziana Bocchi, segretaria confederale della Uil, sottolinea che “Ogni settore affronterà il tema a modo proprio ed è chiaro che la sommatoria di aumento salariale, che è una questione centrale in questa tornata di rinnovi, e riduzione dell’orario ha un costo molto elevato. Per questo avremo bisogno dell’aiuto del Governo a sostenere la partita salariale e quindi dell’abbattimento del cuneo fiscale e della detassazione degli aumenti contrattuali, per esempio”.