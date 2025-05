Aveva probabilmente preparato una trappola mortale, ai danni dei carabinieri, il 64enne di Ozieri, in provincia di Sassari, che l’altro giorno aveva chiamato i carabinieri dicendo di aver ammazzato la moglie. Un semplice escamotage forse, scrive l’Unione Sarda attraverso il suo portale online, per attirare i militari dell’Arma e probabilmente ucciderli con il gas nella sua abitazione. Il protagonista di quello che al momento è un vero e proprio giallo si chiama Antonio Maria Pani, un uomo che sembra odiasse le forze dell’ordine, a cominciare da carabinieri e polizia, in quanto li ritiene (ingiustamente) responsabili della separazione dalla propria moglie.

Anni fa la stessa lo aveva denunciato per maltrattamenti, di conseguenza aveva deciso di allontanarsi dal marito, un evento che ha segnato la vita del 64enne che pochi giorni fa era stato condannato dal tribunale di Sassari per danneggiamento. Era stato infatti sorpreso mentre rovinava la lapide dedicata al carabiniere Walter Frau, ucciso 30 anni fa, nel 1995, in quel di Chilivani, dopo uno scontro a fuoco con una banda di rapinatori che stava programmando un assalto ad un furgone porta valori. Un astio palese quindi nei confronti dei militari che avrebbe spinto lo stesso Antonio Maria Pani a riempire di gas la propria casa per poi forse farla saltare in aria.

TENTA STRAGE CONTRO I CARABINIERI: COSA E’ SUCCESSO

Il teatro della strage sarebbe dovuta essere una casa sita nel quartiere Tramentu, in via Meridda, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto un innesco che si sarebbe potuto azionare a distanza. Ma non finisce qui perchè lo stesso Pani aveva anche scavato un bunker nel proprio cortile, un tunnel in cui lo stesso si era nascosto con un telecomando in mano, in attesa appunto dell’arrivo dei carabinieri dopo la chiamata di cui sopra.

Non è chiaro se l’uomo abbia deciso di non schiacciare il bottone all’ultimo, o se invece il sistema non abbia funzionato, fatto sta che fortunatamente non si è verificata alcuna esplosione e alla fine nessun carabinieri è rimasto ferito, o peggio ancora, ha perso la vita. Sul luogo segnalato i carabinieri si sono presentati accompagnati dai vigili del fuoco, precisa ancora l’Unione Sarda, che hanno sfondato la porta di casa, dopo di che hanno chiuso il gas e hanno cercato la donna assassinata, non trovando però nessuno. Subito si è capito che vi fosse qualcosa che non andava, di conseguenza hanno chiamato al telefono la donna, ricevendo conferma che la stessa fosse al sicuro e stesse bene.

TENTA STRAGE CONTRO I CARABINIERI: PANICO NEL QUARTIERE

Nel frattempo si è diffuso il panico nel quartiere, con i residenti che si sono barricati in casa in quanto si pensava che Pani fosse in giro armato, ma in realtà lo stesso era rintanato nel suo bunker, per poi essere arrestato senza che lo stesso opponesse resistenza. Al momento il 64enne è in carcere e le accuse nei suoi confronti sono gravissime, leggasi tentata strage, ma anche minaccia a pubblico ufficiale e simulazione di reato.

Tenendo conto che ha già la fedina penale “sporca” rischia di restare diversi anni dietro le sbarre, soprattutto per via della sua evidente pericolosità. Il Corriere della Sera precisa che all’interno dell’edificio sono state rinvenute due bombole di gas che erano state collegate all’impianto di areazione, mentre il dispositivo di innesco era collegato al piano cottura: una volta azionato (una mola a disco) avrebbe causato delle scintille, che a contatto con il gas propano diffuso in tutto l’edificio avrebbero dato vita ad una devastante deflagrazione, molto probabilmente uccidendo carabinieri e vigili del fuoco. In casa sono stati inoltre ritrovati numerosi fogli con frasi contro carabinieri e magistrati e una serie di materiale riguardanti il fascismo.