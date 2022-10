RIEN NE VA PLUS – IL GIOCO È FATTO/ La commedia intelligente di Chabrol

Claude Chabrol è stato uno dei grandi protagonisti del cinema del Novecento. Un cineasta molto prolifico, tra i padri fondatori della Nouvelle Vague, in grado di tracciare un solco nella settima arte per svariati motivi. Uno dei suoi film più interessanti – Rien ne va plus – Il gioco è fatto – è ora disponibile in Dvd ed. CG/Raro Video/Minerva

SINOSSI – Victor e Betty sembrano padre e figlia, ma sono soltanto soci in affari: due bidonisti che battono la provincia in cerca di uomini danarosi da spennare. Lei li seduce e, dopo averli narcotizzati, lui li deruba. Tutto va bene finché, per colpa di lei, s’imbarcano in un colpo grosso che li porta nel paradiso fiscale della Guadalupa.

Rien ne va plus – Il gioco è fatto è il cinquantesimo film dell’incredibile filmografia di Claude Chabrol e anche in questo lungometraggio troviamo temi a lui molto cari. Riflettori accesi su truffe astute e su una femme fatale che inganna gli uomini. C’è grande umorismo – a tratti dark – con qualche tocco di Hitchcock.

Invaso da personaggi spesso bizzarri, Rien ne va plus – Il gioco è fatto è un “divertimento” di Chabrol, che gioca con ironia e intelligenza in una storia a sfondo thriller. Non manca una riflessione sull’inaffidabilità dei rapporti umani, anche quelli più intimi. Ricordiamo che il film è stato premiato con la Concha de Oro al Festival internazionale del cinema di San Sebastián.

