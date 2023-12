Rientro dei cervelli 2024/ Incentivi più alti per spronare al ritorno (21 dicembre 2023)

Sul rientro dei cervelli 2024 l’Italia pressa con delle normative molto elastiche, al fine di poter rimpatriare tutti coloro che per diversi motivi (solitamente legati alla tassazione), hanno deciso di abbandonare il nostro Bel Paese.

Sappiamo bene che l’Italia rimane uno dei Paesi con il pressing fiscale più alto, con conseguenti penalizzazioni per chi decide di fare impresa (ma anche per i lavoratori dipendenti che vedono sottrarsi dalla loro busta paga, un buon 40% dal salario lordo).

Rientro dei cervelli 2024: dal 50% al 60% di sgravi fiscali

Il rientro dei cervelli nel 2024 prevedeva degli sgravi fiscali al 50%, adesso però, il Governo ha pensato bene di attuare un buon 60% per i genitori (con figli a carico), che dall’Italia si sono trasferiti all’estero.

Ad approvarlo è stato il Consiglio dei Ministri dopo aver consultato il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, che prevedeva tali incentivi affinché gli espatriati all’estero potessero rientrare in Italia, con il vantaggio più grande di poter aumentare la presenza dei contribuenti italiani.

Le regole per gli impatriati

Le regole per gli impatriati sono sempre più stringenti: Nello specifico, il provvedimento che verrà applicato dal mese di gennaio 2024 riduce al 50% gli sgravi fiscali, da attuare entro il limite reddituale pari a 600 mila euro, che coinvolge i lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione.

L’unica eccezione al 60% è destinabile ai genitori con figli a carico, che invece godranno di maggiori incentivi e nessun limite sul proprio reddito.

Resta un importante nodo da sciogliere sul rientro in Italia per società e calciatori, che stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, per loro non è previsto alcun “bonus“, anche se rimaniamo in attesa di eventuali e possibili cambiamenti.

Regole per il rientro dei cervelli 2024

Sul rientro dei cervelli 2024 ci sono delle regole da dove rispettare. L’agevolazione verrà prevista per i genitori espatriati all’estero dovrà avere a carico i figli piccoli oppure diventare genitori in Italia e diventare residente.

Attendiamo dunque, altre fonti di approfondimento e soprattutto certe, visto che i nodi da sciogliere sono molto intensi.











