A Rieti un uomo ha sorpreso un estrano nella sua abitazione: pensando fosse un ladro, l'ha aggredito ed è stato denunciato per percosse

È una vicenda che ha dell’incredibile quella raccontata dal Corriere di Rieti, risalente allo scorso agosto e che vede protagonista un uomo che abita nelle campagne di Montopoli in Sabina – appunto, sul suolo del comune laziale – che dopo aver sorpreso un (è bene dirlo per ragioni a cui arriveremo a breve, presunto) ladro nella sua abitazione rischia anche di dover rispondere del reato penale di percosse; mentre l’uomo responsabile dell’effrazione (di nuovo: presunta) dovrà rispondere solamente di violazione di domicilio.

"Virus delle zanzare? Si sta agendo troppo tardi"/ Crisanti: "Chikungunya non deve spaventare"

Partendo dal principio, è utile fare un passetto indietro fino allo scorso agosto: in una giornata non meglio definita, infatti, attorno all’ora di pranzo l’uomo di Rieti avrebbe sentito dei rumori all’interno della sua abitazione, trovandosi – dopo aver deciso di indagare sulla loro natura – davanti a uno sconosciuto e reagendo (come molti farebbero) con una prontezza tale che gli ha permesso di immobilizzare l’estraneo dopo avergli assestato un paio di pugni e calci.

“Siamo prima sardi e poi italiani”/ Il rapporto sulla Sardegna: “Identità nazionale è lontana”

Rieti: sorprende un presunto ladro in casa, ma viene denunciato per percosse

Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire, non fosse che la vicenda di Rieti sembra essere solamente all’inizio: immobilizzato l’estraneo, infatti, l’uomo avrebbe lanciato immediatamente l’allarme al 112 che è intervenuto nell’arco di pochi minuti facendosi carico del presunto ladro; il tutto – però – appurando contestualmente che nell’abitazione alle porte di Rieti non c’era alcun segno di effrazione o scassinamento.

Non solo, perché nell’abitazione non mancava alcun oggetto, così come non era stata trovata refurtiva nelle tasche del presunto ladre: per l’uomo di Rieti, dunque, l’unica alternativa era stata quella di sporgere denuncia per la violazione del suo domicilio; mentre qualche giorno dopo è arrivata la vera e propria doccia ghiacciata: l’estraneo, infatti, ha deciso di sporgere a sua volta denuncia per le percosse ricevute e ora a rischiare grosso è proprio il proprietario dell’abitazione.

Scioperi dei voli: calendario del 2025/ Quattro stop annunciati fino a novembre: aerei e compagnie coinvolte