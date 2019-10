Rifiuti Roma, nuovo Cda Ama si dimette dopo 3 mesi/ Scontro con la Raggi sul bilancio

Salta per la sesta volta in meno di 3 anni il Consiglio di Amministrazione di Ama, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale: il nuovo Cda, inaugurato solo tre mesi fa dopo l’azzeramento posto dalla sindaca Virginia Raggi lo scorso febbraio 2019, si dimette in toto per un ennesimo scontro sul bilancio con il Campidoglio gestito dalla giunta M5s. Neanche 100 giorni e la nuova reggenza della partecipata incaricata di gestire l’intricata matassa dei rifiuti della Capitale salta completamente, a partire dalla presidente Luisa Melara fino all’ad Paolo Longoni e al consigliere Massimo Ranieri. Alla base della decisione, come spiegato dallo stesso Ranieri all’Agenzia Ansa, è lo scontro col Comune di Roma sul progetto di bilancio 2017. Già mercoledì scorso si erano viste avvisaglie di futuro incerto per Ama con il dg di Roma Capitale Franco Giampaoletti che aveva inviato una lettera al Cda avvisando che il bilancio non poteva essere approvato «per via di un elemento ostativo», ovvero quei 18,3 milioni di euro di crediti che da anni vengono contestati dalla società di raccolta rifiuti presso il Campidoglio, per servizi funebri e cimiteriali. In pratica già il precedente Cda era stato azzerato dalla Raggi per lo stesso motivo e oggi, 100 giorni dopo, arrivano le dimissioni complete del nuovo Consiglio in rotta di collisione con il Comune.

CAOS RIFIUTI A ROMA: LO SCONTRO AMA-RAGGI

Come con la gestione Bagnacani, anche il nuovo Cda aveva messo quei milioni di crediti in un fondo rischi per oneri contrattuali collegato al patrimonio netto ma la giunta Raggi ha risposto “picche”, insistendo sulla necessità di svalutare interamente quella cifra. Dopo il braccio di ferro tentato dalla Raggi, Ranieri, Melara e Longoni hanno deciso di dimettersi per evitare di arrivare allo scontro come successo con Bagnacani a febbraio. «Roma Capitale non approverà mai un bilancio di Ama Spa che sia redatto in maniera non corretta e contenga valutazioni di trattamento contabile già in precedenza non avallate dal comune», questa nota di due giorni fa del Campidoglio ha fatto propendere per l’odierna decisione di Ama in merito alle dimissioni del proprio Cda. «Se Raggi dice di essere stata lasciata sola, allora noi siamo stati abbandonati. Sono deluso e arrabbiato, se il piano per Ama era un altro ce lo potevano dire subito. Il problema dei rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma servono azioni concrete», attacca Ranieri entrando oggi in sede Ama a Roma, «anche oggi abbiamo continuato a lavorare, ho appena visto un dirigente Hera per la gestione dei flussi. Vanno avanti anche le procedure per l’apertura dei due compostaggi. Noi abbiamo provato a lavorare: oggi avrei dovuto vedere in V Municipio i cittadini perché con il presidente Giovanni Boccuzzi ci eravamo impegnati a far partire il porta a porta da Natale, ma purtroppo è andata così. Tutto questo avviene sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori di Ama», riporta il consigliere uscente a Repubblica. Da tre anni Ama non ha un bilancio approvato e mentre le inchieste della Corte dei Conti si susseguono, l’ipotesi commissariamento si fa sempre più vicina dato che le decisioni da prendere con urgenza da tempo sullo smaltimento, i nuovi impianti e la lotta alla criminalità nella gestione rifiuti sono sempre assai lontano dalla soluzione.

