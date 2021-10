RIFKIN’S FESTIVAL/ L’umorismo surreale di Woody Allen tra pregi e difetti

Woody Allen è semplicemente Woody Allen, ovvero uno dei più grandi e prolifici registi della storia del cinema americano. Qualche mese fa, a inizio maggio, è arrivato nelle sale italiane il suo ultimo film, Rifkin’s Festival, da qualche giorno disponibile anche in Dvd e Blu Ray edizione CG/Vision.

TRAMA RIFKIN’S FESTIVAL – Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro.

Rifkin’s Festival non è il film migliore dell’immensa filmografia di Woody Allen e non rientra neanche nella top ten. Ma resta comunque un film che merita un’occasione, anche solo per il grande omaggio del regista americano alla settima arte. Alcune sequenze sono degne del miglior Allen, ma purtroppo queste si alternano a siparietti un po’ insipidi, stanchi. Tra i punti di forza non possiamo non citare la fotografia del “nostro” Vittorio Storaro, così come le performance dei protagonisti, a partire dalla bellissima Gina Gershon. Rifkin’s Festival, come dicevamo, è intriso di amore per il cinema, soprattutto quello europeo, sempre amato da Woody Allen, e vediamo alternarsi sequenze ispirate a Federico Fellini, Luis Bunuel e, con il meraviglioso Il settimo sigillo, e Ingmar Bergman.

Rifkin’s Festival di Woody Allen è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision – già disponibile On Demand.

