RIFLESSIONI DI UN MEDICO/ 1. La potenza e i rischi della tecnologia ricordati da Oppenheimer

Hannah Arendt fuggì in America dal regime nazista, fiduciosa nella promessa di libertà statunitense.

Si capisce dunque quale possa essere stata la delusione per l’utilizzo della bomba atomica costruita nel progetto Manhattan da Oppenheimer. Il male, stavolta non banale, travolgeva anche la scienza, cambiando senza ritorno la percezione esplicita del rapporto etico (e pratico) dell’uomo con la tecnologia.

Heidegger, suo mentore e amato, l’aveva già adombrato in un saggio. La tecnica – è la tesi di Heidegger – è un’attività umana che plasma la realtà svelandone un contenuto nascosto che l’azione emerge alla presenza nella poiesis – produzione. Il lavoro produttivo dell’uomo disvela il significato profondo delle cose, ne mostra ciò che i greci chiamano αλήθεια (alètzeia) e i latini veritas. Detto in altro modo, la tecnica fa emergere la verità delle cose all’interno della produzione, come responsabilità dell’agire umano. La tecnologia si differenzia dalla tecnica antica poiché usa processi sofisticati per potenziare l’azione dell’uomo, ma mantiene lo stesso legame tra responsabilità e verità; la differenza sta in un rischio nuovo dell’era tecnologica, per il quale l’uomo stesso perde il controllo: il ciclo produttivo ha dimensioni tali per cui chi vi partecipa ne diviene parte e non lo governa, com’era nell’artigianato antico. La tecnologia usa l’uomo e non più l’uomo usa la tecnologia, anche quando crede di farlo perché è lui ad avviare la macchina. Emergono così cose di cui l’uomo è responsabile, ma delle quali non si accorge di potere essere artefice, sentendosi il Signore della terra ma diventando egli stesso ingranaggio del ciclo produttivo.

Io sono medico e la mente corre agli stati vegetativi persistenti e ai trattamenti vitali, al centro dei dibattiti del fine vita, o alla fecondazione in vitro e alla clonazione, all’inizio della vita. Senza tecnologia, nulla di questo sarebbe stato, e oggi ci è chiesto di prendere posizione sulla Verità dei nostri atti.

In questa ambivalenza, il progresso tecnologico contribuisce a un mondo migliore e materializza i peggiori incubi dell’uomo moderno: di fronte a Faust che produceva l’Homunculus in vitro, Goethe fa sussultare Mefistofele all’idea che neppure lui sarebbe stato capace qualcosa di così diabolico.

Ma chi è il responsabile delle rianimazioni? Tanti e nessuno: un flusso di scienziati. E per ogni persona “condannata” a uno stato vegetativo, come accusarli, in cambio di così tante persone salvate grazie alla stessa scienza?

La domanda cambia se ci chiediamo chi è responsabile della bomba atomica. Non tiriamo fuori per favore Marie Curie (come qualcuno ha fatto: allora siamo coerenti e andiamo a Leucippo e Democrito che parlano per primi dell’atomo). Ma qui invece un nome c’è: Robert Oppenheimer. E quali benefici al genere umano ha portato? (A parte la fine della guerra, ma non delle guerre).

Arendt evoca il mito di Prometeo: titano buono, ruba il fuoco dalla fucina di Efesto e lo dona agli uomini. Zeus si adira, punisce Prometeo e dà all’uomo Pandora (che ha tutti i doni); ha però con sé anche un vaso, con il comando di non aprirlo. Toglierà il coperchio e da esso usciranno la fatica, la malattia, la vecchiaia, la pazzia, la passione e la morte. Solo la speranza, la più immateriale, rimarrà sul fondo, fino a che lo riaprirà lasciandola uscire e da allora la Speranza sosterrà l’uomo nelle avversità (quanto c’è di affine con la nostra realtà medica…).

Efesto è l’artigiano, è il volto della laboriosità “buona”, ed è zoppo (incompiuto); Prometeo promette una possibilità di azione infinita e bellissima, ma punita con un contrappasso amaro, perché la tracotanza offende gli Dei (non è così anche per Icaro?).

La storia di Oppenheimer ci richiama a un tema radicale; tema che la pur bella pellicola di Nolan non ha affrontato, attestandosi su questioni di contesto personale, storico e opportunità politica.

Scrive Oppenheimer: “Quando vedi qualcosa che tecnicamente è allettante, ti ci butti e lo fai; sulle conseguenze ci rifletti solo dopo che hai risolto il problema tecnico. Con la bomba atomica è stato così”. Non sarà tutta la verità, ma non penso sia solo una menzogna da autogiustificazione.

Arendt auspicherà la necessità di controllo dall’alto sull’eticità della scienza: non mi convince, è ingenuo e troppo limitante lo sviluppo della conoscenza (e il film di Nolan ci dà qui un eloquente dialogo tra Oppenheimer pieno di rimorsi e Truman, il potere che dovrebbe esercitare questo controllo).

Richard Sennett, nel suo “L’uomo artigiano”, critico su questa non-soluzione, auspica invece la riappropriazione della dimensione artigianale del lavoro per recuperare dal suo interno, la consapevolezza del significato sano della laboriosità. Si può essere artigiani anche in epoca tecnologica, tenendo unita la mano con la testa, il fare con il pensare. È una saggia raccomandazione anche per noi medici. Ho l’impressione però che anche questo suggerimento pragmatico sia insufficiente.

Come mantenere la passione per la scienza e la tecnologia che ne consegue senza demonizzarla e al tempo stesso senza l’incoscienza del pericolo intrinseco?

(1- continua)

