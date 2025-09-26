Riforma edilizia privata più semplice per poter sanare gli abusi in maniera più veloce e semplice.

Dal Testo Unico arriva una anticipazione su come potrebbe essere la riforma edilizia privata, prevedendo una sanatoria più semplice e veloce per le opere abusive risalenti agli anni che precedono il 1967.

Anche se si tratta ancora di una bozza (in revisione da Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture), ci sono dei primi spunti – più costruiti – che sono potenzialmente “approvabili”, individuiamo quali.

Beni non strumentali ai soci/ Scadenza al ridosso per l'agevolazione

Come cambia la Riforma edilizia privata?

Il punto indispensabile e significativo della riforma edilizia privata riguarderà la semplificazione della sanatoria, com’è stato proposto ai tempi con il Salva Casa. Si sta già pensando a poter consentire la SCIA al posto del permesso di costruire, che soprattutto in edifici troppo antichi ci sarebbero criticità di una certa entità.

RISIKO/ Così la nuova Mediobanca di Montepaschi cambia il sistema bancario italiano

Per i lavori edilizi in forma “libera”, non saranno richiesti iter procedurali specifici e né tanto meno comunicazioni, dato che ci sarà la facoltà di poter autorizzare gli interventi liberamente e senza chiedere permessi.

Ai cittadini non sarà più richiesto di consegnare dati, informazioni e documenti che di norma dovrebbe possedere la Pubblica Amministrazione. Un taglio simile agevolerà le autorizzazioni, potendo così finalizzare i procedimenti avviati.

Saranno migliorate anche le comunicazioni tra le amministrazioni, dove in caso di “silenzio assenzio” si provvederà ad ovviare alla risposta e trasferire la pratica agli enti “attivi”.

SPY FINANZA/ Ecco dove nasce il piano di legare il debito Usa alle criptovalute

Verso la digitalizzazione

Anche le potenzialità informatiche saranno sfruttate in maniera eccelsa, puntando a far comunicare i sistemi bancari e delle relative amministrazioni così da avere un quadro storico degli interventi edilizi su un determinato immobile ben preciso, evitando il recupero di documenti obsoleti ed eccessivamente vecchi.

Infine si definirà il concetto di sanatoria edilizia, evitando così come già accaduto in passato che ogni Regione possa interpretare la normativa in maniera diversa dall’altra.

SI punta quindi a rendere le procedure più veloci, snelle e semplici, così da poter sanare gli abusi edilizi non solo esterni ma anche interni.