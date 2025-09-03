Riforma Esame di Maturità, via al decreto con le novità per il 2026, obbligatorio colloquio orale con bocciatura per chi rifiuta

Via alla riforma dell’esame di maturità, che dal 2026 sarà rinnovato con alcune novità che entreranno in vigore a partire dall’approvazione del decreto che potrebbe arrivare già giovedì prossimo dopo la discussione in Consiglio dei Ministri. Secondo le prime anticipazioni della bozza, la prima importante modifica sarà quella della struttura, a partire dalla prova orale, che entrerà di fatto nei requisiti obbligatori per poter procedere con la valutazione finale. Diventerà infatti obbligatorio sostenere il colloquio, altrimenti, in caso di rifiuto lo studente sarà bocciato, anche se ha completato con successo tutto il percorso con i relativi crediti già ottenuti.

Questo passaggio, oltre ad essere necessario, sarà anche impostato diversamente, inserendo tra le competenze da valutare anche l’autonomia e la capacità di saper argomentare. Un nuovo criterio, che come aveva anticipato il Ministro Valditara, farà parte degli obiettivi principali della riforma, che sono quelli di voler ridare autorevolezza a questo importante traguardo, che sempre per lo stesso motivo, cambia nome e non si chiamerà più Esame di Stato ma “di Maturità”.

Riforma Esame di Maturità 2026, cosa cambia per l’orale e la seconda prova scritta

l’Esame di Maturità cambierà dal 2026 con la riforma che sta per essere approvata, che interviene con alcune modifiche sulla struttura delle prove, sui criteri di valutazione e sui requisiti obbligatori per poter portare a termine il percorso. Oltre all’orale, che non potrà essere più rifiutato dai candidati, secondo quanto anticipato nella bozza del decreto, potrebbe essere rivisto anche lo scritto, in particolare la seconda prova. Mentre la prima sarà sempre quella dell’elaborato di italiano, con diversi argomenti a scelta estratti dal Ministero, la seconda prova, quella caratterizzante in base all’indirizzo di studi, dovrebbe cambiare, con un intervento sui contenuti e probabilmente anche sulle modalità di svolgimento.

Nessun cambiamento invece per le altre novità che erano state già introdotte con altri decreti precedenti, come ad esempio l’introduzione dell’educazione civica e l’importanza centrale del voto in condotta per poter completare il percorso, con una tesina sulla cittadinanza attiva, da discutere anche in sede di colloquio, per chiunque abbia avuto voti pari alla sufficienza.