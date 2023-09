Riforma fiscale 2023/ Ci siamo quasi: tutte le novità da dover approvare (1 settembre)

La riforma fiscale del 2023, comporta una serie di novità molto importanti. Se dessimo uno sguardo all’emendamento del Decreto Legislativo inerente alla commissione delle Finanze della Camera, molte misure economiche potrebbero cambiare in tutta la loro forma (sia a vantaggio che non).

In questo periodo abbiamo assistito a diversi cambiamenti, ma che cosa prevede con esattezza, la riforma fiscale 2023? Dagli aumenti di stipendi del 2024, all’abolizione del superbollo, per poi entrare in gioco la flat tax. Insomma, misure ricche di novità e ci auguriamo, anche di notizie positive.

TRAFORO DEL MONTE BIANCO/ Salvini-Beaune, chiusura rinviata e "precedenza" al Pil

Riforma fiscale 2023: da quando entra in vigore?

Chi si domanda quando entra in vigore la riforma fiscale 2023, la risposta ufficiale sarebbe scaduta due giorni fa: il 29 agosto. In realtà, gli uffici di competenza e le numerose Commissioni di esperti, si sono dati tempo entro il 20 settembre.

Nel frattempo, vediamo di seguito cosa prevede questa nuova riforma fiscale, e quali misure potrebbero essere approvate con la quasi totalità della certezza. Sicuramente le priorità saranno date alle nuove aliquote, e ai tagli del cuneo fiscale per percepire stipendi più alti.

TRAFORO MONTE BIANCO: ACCORDO ITALIA-FRANCIA PER RINVIARE I LAVORI/ "Probabile slittamento nel 2024"

Flat Tax

L’idea di Matteo Salvini, sarebbe quella di estendere la flat tax a più beneficiari possibili. Includendo nella misura, anche le società tra professionisti, le associazioni professionali e le società di persone e imprese familiari, che tra le risorse, abbiano almeno 3 under 35.

Superbollo

Altra novità molto interessante, sarebbe l’abolizione definitiva del superbollo. Una imposta addebitata agli automobilisti che oltre a pagare il bollo normale, devono versare un contributo (da calcolare 20€ per ciascun kW superati i 185 di potenza). Per Federcarrozzieri, gli italiano potranno risparmiare fino a 1,2 miliardi di euro.

SALVINI VIDEO MEETING RIMINI 2023/ “Cantiere Ponte dal 2024. Al lavoro per piano casa: PNRR? Spendere bene”

Norme sui fondi pensione

Nella riforma fiscale del 2023, si suppone o comunque si vorrebbe, aumentare la deducibilità relativa alle norme sui fondi pensionistici complementari, il cui limite ad oggi è fissato a 5.164,57€ annui.

Questo è ciò che prevede la riforma fiscale del 2023, o almeno, quello che dovrebbe includere. Si attenderà l’ufficialità entro metà settembre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA