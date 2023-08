Riforma fiscale 2023/ Meloni sulla strada di Draghi: come giungere alla flat tax (22 agosto)

Immaginarsi una riforma fiscale del 2023 ed anche successiva, molto più leggera di tasse, al momento sarebbe utopia. Eppure, da quando Draghi è salito al Governo, qualcosa si è mosso. La prima strategia molto apprezzata dei contribuenti, è stata quella di ridurre le aliquote IRPEF da cinque a quattro.

La riduzione delle aliquote e la no tax aerea, sono delle ottime misure per contrastare il pagamento elevato di certe tasse. L’obiettivo del Governo Meloni è proseguire nella stessa linea di Draghi, ma accentuando ed espandendo la rivoluzione fino al raggiungimento del Sistema ad aliquota unica (flat tax).

Riforma fiscale 2023: come raggiungere la flat tax

Uno degli obiettivi della riforma fiscale 2023 e del resto delle prossime riforme, è quello di raggiungere la flat tax. Una sola aliquota per tutti i contribuenti, potrebbe apportare dei netti miglioramenti nei confronti di chi è soffocato dalla tassazione italiana, al punto di soffrire economicamente.

Ma il lavoro del Governo Meloni non è così semplice come possa sembrare, infatti l’articolo 53 della Costituzione italiana, sancisce il concetto in controtendenza del Governo: la progressione fiscale. Dunque, qual è l’iter per riuscire a portare a casa l’aliquota fissa, ed unica per tutti?

Al momento il Governo Meloni avrebbe pensato di unificare sia le deduzioni che le detrazioni, valutando ogni reddito dei contribuenti. Ma per poter giungere all’obiettivo finale, quel che occorre è procedere con degli step intermedi nei 24 mesi a seguire.

L’iter verso la flat tax

Il primo step è quello di ridurre ancora di più, aliquote e scaglioni IRPEF, applicando tali modifiche già a partire dalla prossima Legge di Bilancio, cosicché il Governo possa “giocare d’anticipo”. E il secondo step, quello più cruciale, poter progredire dimostrando di aver raggiunto una crescista economica sostenuta, pena l’esclusione all’accesso di altre risorse economiche.

L’idea potrebbe essere quella di ridurre le attuali aliquote IRPEF da 4 a 3, con un esempio specifico pensato direttamente dalla Ragioneria dello Stato:

Aliquote del 23% per redditi fino a 15.000 euro; 27% Per redditi da 15.000 a 50.000 euro; 43% Per redditi superiori a 50.000 euro.

Per applicarlo nella riforma fiscale 2023 o nelle prossime, il prossimo passo è quello di raggiungere l’equità orizzontale, uno step essenziale quanto cruciale.











