Riforma fiscale 2023/ Tutte le novità sui redditi finanziari aggiornate a marzo

La riforma fiscale 2023 cambierà regole. A riportare la novità è la Legge di Bilancio di quest’anno, i cui interventi dovrebbero allinearsi entro i prossimi due anni, 24 mesi con esattezza. Nell’articolo seguente vedremo cosa è variato nel Fisco italiano, con la nuova tassazione sui redditi finanziari.

La Legge Delega, prevede un raggruppamento unico che racchiude tutti i profitti di investimento, unificando la categoria reddituale in “redditi finanziari“, dividendi e interessi, che andranno associati ad altri redditi di natura finanziaria differente (capital gain).

Riforma fiscale 2023: cos’è la “categoria unica”?

Abbiamo appurato che la riforma fiscale del 2023 cambierà forma, rappresentando di fatto una categoria unica, dove saranno inseriti al suo interno, tutti gli investimenti finanziari. Al momento, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), fa sì che le rendite finanziarie vengano suddivise in 2 categorie di redditi diversi (sia realizzato che maturato) e capitale.

Quest’ultime, sono soggette ad Irpef con un’aliquota specifica, pari al 26%. La riforma fiscale invece, fa sì che ci sia una imposta sostitutiva su tali redditi, che verrà basata sulla differenza tra voci negative e voci positive, con la possibilità di far riemergere le minuslavenze negli anni successivi, optando per la tassazione “sul realizzato”. La scelta andrà presa mediante gli intermediari finanziari oppure in dichiarazione.

Riforma fiscale 2023: cos’è la tassazione per cassa

La riforma fiscale 2023 introduce la tassazione per cassa. La tassazione per cassa, non è altro che uno sconto sulle perdite, che compenserà le minusvalenze, compensando a sua volta, i risultati negativi e quelli positivi. Una soluzione per limitare le perdite, contenendo il più possibile il deficit economico.

Con la riforma della tassazione in merito ai redditi finanziari, viene abolita l’imposta sul maturato a fine anno, indipendenemente dal realizzo, su cui vi era il principio di tassazione della Riforma Visco, in favore di una tassazione per cassa che in base all’Opzione di Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia), centra a pieno il principio di capacità contributiva.











