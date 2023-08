Riforma fiscale 2024/ Tra premi per i più virtuosi e sanatorie per i più responsabili (5 agosto 2023)

La prossima riforma fiscale 2024 prevede delle novità molto importanti. Tra le ultimissime news più gradevoli non possiamo a fare a meno di citarne in particolar modo due: l’abolizione delle sanzioni penali tributarie per quelle aziende che adempiono in modo collaborativo, e dei premi interessanti per i contribuenti più virtuosi.

RIFORMA FISCALE/ La burocrazia da cambiare per avere un sistema più giusto

Dopo aver parlato del cambio delle aliquote IRPEF dal 2024, nella nuova riforma fiscale subentrano quest’ultimi due aspetti sopra accennati, oltre che altri contesti di cui parleremo in modo approfondito in questo articolo.

Riforma fiscale 2024: quali cambiamenti aspettarsi?

La riforma fiscale del 2024 porterà con sé molti cambiamenti, alcuni dei quali coinvolgono sia le imprese che le persone fisiche. Nel 2023 sono stati raggiunti degli accordi interessanti per poter apporre e mettere in atto la tradizionale “pace fiscale“.

Certificazione unica 2023/ Cos'altro serve presentare per ottenerla (29 luglio)

Allo stesso modo per il 2024, si pensa di venire incontro a quei contribuenti (persone fisiche o aziende che siano), che manifestano la volontà di essere più collaborativi e virtuosi nei confronti del fisco italiano.

Il primo punto – accennato in precedenza – prevede di eliminare le sanzioni penali tributarie (dipende il caso sono molto pesanti), per quelle aziende che oltre ad aver aderito all’adempimento collaborativo, hanno fatto sapere entro la scadenza, l’esistenza di certi rischi fiscali.

Non di meno, la commissione Finanze del Senato vuol aumentare i premi per i contribuenti maggiormente virtuosi, riducendo i tempi di rimborso dei crediti fiscali, soprattutto a chi dimostra di avere un livello di affidabilità fiscale molto alto.

“Contenziosi, Fisco non potrà fare appello”/ Delega fiscale: “stop ricorsi se contribuente vince in 1° grado”

Ma non è tutto, perché per le persone fisiche che intendono trasferire la residenza in Italia e per chi invece la mantiene all’estero ma nel Bel Paese totalizzano un reddito pari ad almeno un milione di euro, è possibile sfruttare le diverse soluzioni di pagamento a loro disposizione: dall’addebito diretto sul conto corrente bancario ad altri strumenti idonei al pagamento elettronico.

Non dimentichiamo infine, che la prossima riforma fiscale del 2024 (a partire dall’1° gennaio dell’anno nuovo), includerà una maggiorazione sulla 13esima (e anche sugli straordinari), e la rateizzazione degli acconti e saldi IRPEF per gli autonomi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA