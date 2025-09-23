La riforma fiscale 2025 mira ad aiutare il ceto medio attraverso detrazioni e taglio IRPEF. Nel dettaglio la proposta concreta dei Ministri

La prossima riforma fiscale 2025 potrebbe contenere numerose iniziative del Governo – a patto che faccia quadrare i conti pubblici – mirate a ridurre il pressing fiscale.

Si parla di ridurre l’aliquota Irpef, di garantire una detrazione alta per i bonus edilizi (il recente taglio sta disincentivando molti italiani), ed individuare un quoziente familiare più equilibrato.

Redditometro 2025/ Garante approva i nuovi controlli fiscali: cosa cambia

Come si prospetta la nuova riforma fiscale 2025?

Tra le priorità della riforma fiscale 2025 c’è indubbiamente quella di aiutare il ceto medio e incentivare le coppie – soprattutto più giovani – a far crescere i numeri della natalità.

Anche Maurizio Leo, viceministro dell’economia, vorrebbe lasciare più benefici fiscali ai cittadini che comprovano le reali difficoltà economiche, purché i conti possano combaciare con l’ipotetico taglio IRPEF.

Il fisco controlla i conti correnti?

Entro il 2 ottobre è prevista la chiusura definitiva del Dpfp, il Documento in cui si evinceranno le reali possibilità economiche che possano anticipare le potenziali mosse del Governo.

Taglio IRPEF

Non cambia l’intenzione di tagliare l’aliquota IRPEF e portarla al 33% (oggi ricordiamo che è al 35%). Per un intervento simile dovrebbero volerci poco più di 2 miliardi di euro, mentre laddove ci fosse più capienza il Governo vorrebbe estendere il limite a 60.000€.

Servono più figli

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, non dimentica l’importanza di promuovere le nuove nascite, tanto che si ritiene favorevole a potenziare sia il bonus Nuovi Nati che l’Assegno Unico (entrambi utili a sostenere il peso economico del mantenimento di un bambino).

Taglio Irpef e Ires premiale semplice/ Leo: "Meno tasse al ceto medio, fino a 60mila euro se ci sono risorse"

Incentivi edilizi al 50%

Vannia Gava, Viceministra per l’Ambiente, insieme a Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, non solo vorrebbero mantenere alte le detrazioni in vista di lavori edilizi (si spera di mantenere il beneficio al 50%), ma desidererebbero ridurre l’arco temporale per poter sfruttare il credito (passando da 10 a 5 anni).

Rottamazione Quinquies

Giorgetti ha chiarito l’iter secondo cui si valuterà la rottamazione quinquies, specificando che il Governo potrebbe lavorare sullo smaltimento delle cartelle non recuperabili, evitando un ulteriore esborso, e provvedere ad una soluzione innovativa per recuperare le somme “fattibili”.

Il Ministro dell’Economia ha smentito fermamente la possibilità che il fisco possa accedere ai conti correnti di ciascun italiano, divenendo “impossibile” ovviare al privacy.