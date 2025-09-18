La riforma fiscale 2025 potrebbe prevedere delle rigidità nei confronti dei debitori, accelerando l'iter di pignoramento.

La riforma fiscale da attuare subito nel 2025 potrebbe essere tra le più rigide mai esistite. La Commissione Tecnica sarebbe disposta a rinunciare ai 408 miliardi di euro evasi ma “accanendosi” sui debitori individuabili.

Nello specifico il fisco potrebbe strutturare un sistema che gli permetta di accedere ai conti correnti dei contribuenti in maniera più rapida e semplice, e iniziare delle procedure di pignoramento più snelle e veloci.

Decontribuzione Sud 2025/ Chiarimenti sull'ammissibilità "smart working"

Focus della riforma fiscale 2025 sugli stralci

Moltissime cartelle fiscali potrebbero essere stralciate. É l’idea della riforma fiscale che dovrebbe esser attuata in questo 2025, allo scopo di “accontentarsi” di combattere una guerra persa in partenza ma ripartire più spietati di prima.

Concordato preventivo biennale/ Manca poco all'adesione: ne vale la pena?

L’Amministrazione Fiscale vorrebbe individuare una strategia consona al fine di contenere le perdite evidenziate fino ad oggi, potendo riscuotere i debiti più velocemente possibile ma soprattutto in maniera controllata.

Il gap delle entrate tributarie odierne è da riferirsi ad una inefficienza, seguita da delle criticità del sistema che non hanno saputo rimediare ancor prima del periodo di prescrizione (oggi pari a 5 anni).

I nodi sul magazzino

Il problema principale è quello non solo di ripulire un magazzino colmo di “riscossioni insensate e non recuperabili“, ma soprattutto quello di attuare delle nuove strategie al fine di non commettere lo stesso errore.

Bonus TARI 2025/ Novità sullo sconto sui rifiuti: chi ne beneficia?

Decisioni che inevitabilmente trovano pareri politici contrastanti, anche se la realtà è una: il 30% del magazzino è formato da crediti non esigibili, molti appartengono ad imprese inesistenti, qualcuna eliminata dal RI o a persone fisiche non più in vita.

Poi ci sono giuridicamente parlando, altri debiti non recuperabili per questioni legali, a cui Comuni, Erario e INPS dovrebbero rinunciare (all’incirca 47 miliardi di euro in totale).

Mentre sono poco più di 9 milioni di euro i contribuenti che vedrebbero cancellarsi la riscossione fiscale a loro discapito.

Accessi ai dati e iter esecutivi rapidi

Il fisco chiede – sempre nel rispetto della Legge sulla privacy – di poter accedere preventivamente ai conti correnti bancari, così da poter individuare e captare le reali possibilità di riscossione del debito.

Inoltre l’Amministrazione vorrebbe avere un accesso più veloce alle fatturazioni elettroniche, così da poter pignorare eventuali somme derivanti dai rapporti commerciali delle aziende.

La prossima riforma fiscale potrebbe permettere all’Agenzia delle Entrate di avere un monitoraggio più completo sul patrimonio totale dei debitori, comprendendo le effettive possibilità di recupero del credito senza esborsi “inutili” sulle notifiche e comunicazioni cartacee.