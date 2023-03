Riforma fiscale dipendenti/ Maurizio Leo propone nuovi scaglioni e una detassazione

Maurizio Leo vuole apportare delle modifiche alla riforma fiscale per dipendenti e pensionati. L’obiettivo primario, è quello di aumentare lo scaglione della prima aliquota. Inoltre, per agevolare il salario dei lavoratori, è opportuno detassare di quei redditi aggiuntivi.

In questi ultimi giorni si parla molto della possibilità di introdurre il salario minimo, come soluzione per contrastare l’inflazione. I dibattiti e i pareri contrastanti come sempre, non mancano. C’è chi – come Giorgia Meloni – pensa che sia più importante detassare, chi invece, vuole uno stipendio più alto.

Riforma fiscale per i dipendenti: come cambiano le aliquote

La riforma fiscale per dipendenti e pensionati, già nel 2023 potrebbe subire variazioni. L’idea del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, sarebbe quella di “aumentare lo scaglione della prima aliquota e stimolare la crescita (personale ed economica) del lavoratore, detassando il reddito aggiuntivo”.

Per farlo, la situazione potrebbe cambiare passando da quattro a tre aliquote, facendo riferimento al vecchio intervento della Legge numero 234/2021, quando si era passati da cinque a quattro scaglioni.

Prima di quest’ultima Legge, le aliquote erano queste:

23 % Per i redditi fino a massimo 15.000 euro ;

% Per i redditi fino a ; 27 % Più di 15.000 euro e fino ad un massimo di 28.000 euro ;

% e fino ad un massimo di ; 38 % Più di 28.000 euro e fino ad un massimo di 55.000 euro ;

% e fino ad un massimo di ; 41 % Più di 55.000 euro e fino ad un massimo di 75.000 euro ;

% e fino ad un massimo di ; 43% Più di 75.000 euro.

Con la modifica da applicare alla nuova riforma fiscale per dipendenti e pensionati, le aliquote passerebbero a tre, cambiando in questo modo: 23% Per chi ha un reddito da 15 mila euro a 25 mila euro e poi 33% e 43% per i redditi superi tale soglia (come da tabella precedente).

Se tutto va per il verso giusto, potremmo assistere anche all’introduzione della flat tax incrementale per tutti i lavoratori subordinati. Per i lavoratori dipendenti la flat tax potrebbe tradursi in un risparmio notevole sulle tasse versate allo Stato, con conseguente “aumento dello stipendio netto“.











