Riforma Irpef 2024/ Tassazione ridotta per chi percepisce meno? La proposta di Leo (21 settembre 2023)

La riforma Irpef 2024 potrebbe porre attenzione particolare, ai lavoratori più economicamente parlando “deboli”. Il Governo, vorrebbe tutelare maggiormente i contribuenti italiani che nelle fasce di scaglioni si troverebbero in quelle “basso – medie”.

Con l’aumento dell’inflazione il potere d’acquisto è in caduta libera. Non intervenendo a favore di chi percepisce uno stipendio medio basso, il rischio sarebbe quello di creare un deficit economico talmente alto, tanto da mandare in rovina numerose famiglie italiane, sotto il tasso di povertà assoluta.

Attività social media/ Irpef per attività occasionali e il mito dei 5 mila euro annuali (21 settembre 2023)

Riforma Irpef 2024: tra potenziamenti e tagli

La riforma Irpef del 2024 grazie alla prossima Legge di Bilancio, potrebbe prevedere dei tagli del cuneo fiscale per far sì che l’imponibile dei lavoratori con uno stipendio medio, non sia talmente alto da tassarlo in modo pesante.

L’idea iniziale sarebbe quella di ridurre il cuneo fiscale di almeno il 6% / 7%. Una percentuale discretamente alta, che potrebbe agevolare i lavoratori medi, che ad oggi – tassazione a parte – devono far fronte ai rincari globali causati dall’elevato tasso di inflazione.

Fringe benefit 2023/ Aumenti importanti per chi non ha figli (20 settembre)

Il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, non è convinto che i bonus in busta paga possano realmente giovare benefici, questo perché, se è pur vero che i contributi previdenziali si riducono grazie alle agevolazioni, questa manovra aumenterà l’aliquota IRPEF, e conseguenzialmente un aumento del reddito che però, è soggetto al pagamento delle tasse.

Modificare l’IRPEF

Una prima soluzione sarebbe quella di portare il limite di reddito a 28 mila euro (contro gli attuali 15.000€), affinché si possa applicare l’aliquota al 23%. Una mossa, che agevolerebbe coloro che pur percependo un salario basso, sarebbero costretti a versare una percentuale molto alta di tasse.

Tasse sulla mance/ Imposta agevolata: come si può pagare solo il 5% (19 settembre 2023)

Procedere con cautela

Il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha suggerito di attuare ogni applicazione con particolare cautela, attendendo in particolar modo, che venga definita la NaDEF, e solo allora poter valutare (in base alle risorse realmente disponibili), come poter intervenire.

Se nella riforma Irpef 2024 trovassero spazio tali modifiche, la tassazione per i lavoratori in Italia produrrebbe un significativo cambiamento, specialmente per coloro che percepiscono meno. Infatti, le fasce di reddito su cui applicare l’aliquota passerebbero dalle attuali quattro a tre.











© RIPRODUZIONE RISERVATA