Riforma pensione 2023/ Pensione a 72 anni per operatori sanitari: arriva la proposta

Nella riforma pensione del 2023, occorre apportare delle modifiche. Si sa, è temporanea, ma certe situazioni vanno gestiste con immediatezza. Ne è un esempio il tema “pensionamento a 72 anni per il settore sanitario“. La Lega Nord, è tornata con una nuova proposta da inserire in un emendamento.

Il partito politico Lega Nord, vorrebbe inserire nel decreto Milleproroghe, la possibilità di mandare in pensione (volontariamente) a 72 anni, i dipendenti sanitari, per fare in modo che si possano compensare le scarsità.

Riforma pensione 2023: la nuova proposta

A differenza di quanto avvenuto le scorse volte, la riforma pensioni del 2023 propone una modifica estesa a tutto il settore sanitario, e non esclusivamente ai medici, visto e considerato che in tempi precedenti, le commissioni Bilancio del Senato e Affari Costituzionali, ritenevano tale pratica “non praticabile“.

Sia sindacati dei medici che le associazioni di categoria, non sono d’accordo con quanto proposto da Lega Nord a supporto del Governo Meloni. Lasciare andare in pensione a 72 anni, il personale sanitario, significherebbe privare il settore di giovani, che avrebbero bisogno di più spazio visto che il futuro è nelle loro mani.

Viene chiamato “fenomeno dei medici a gettone“, strumentalizzati dal settore sanitario, per ricoprire all’occasione, sostituzioni d’emergenza, ma pagati alla metà di quanto gli spetterebbe. Questo è a tutti i costi, un fenomeno da evitare.

Ad essere favorevole all’innalzamento a 72 anni (per loro volontà), del settore sanitario, non è soltanto la maggioranza, ma anche Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia. Se tale norma dovesse passare, i sanitari potrebbero continuare il loro regolare svolgimento lavorativo, fino al 31 dicembre del 2026. Ad essere coinvolti sono i medici convenzionati con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale), i docenti universitari e i dottori dell’INAIL e INPS.

Nel testo si legge che è “Possibile l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, a patto che Il professionista abbia una elevata conoscenza della lingua italiana, in ragione della relazione clinico assistenziale con il paziente”.

