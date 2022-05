Riforma pensione 2023/ Proietti trova una soluzione “per evitare” la Fornero

Riforma pensioni 2023: si rischia di riesumare la Fornero…

Per la riforma pensioni prevista per il 2023 vi sono numerose discussioni tra Governo e Sindacati. Con il problema delle scarse materie prime per via della Guerra in Ucraina e per i problemi legati al Covid, non si trova un punto di incontro.

Sull’argomento è intervenuto anche il segretario e responsabile dell’Unione Italiana del Lavoro, Domenico Proietti. A suo dire, la situazione andrebbe risolta prima che non si trovi un accordo e vi è il rischio di tornare alla Riforma pensioni della Fornero.

Riforma pensioni 2022/ Scontentati comunque chi ha una discontinuità contributiva

«Le risorse per ripristinare una piena flessibilità ci sono, serve solo la volontà politica per reperirle. Il sistema previdenziale italiano è in iniquo e tratta i cittadini come numeri di una tabella valutando le pensioni solo come un mero costo, ma le pensioni sono un investimento sociale, sono un diritto per i lavoratori e le lavoratrici. Bisogna intervenire subito per dare più flessibilità in uscita e maggiore equità al sistema previdenziale».

Riforma pensioni 2022/ Ecco chi entro il 1 maggio potrà presentare domanda

Riforma pensioni 2023: un sistema per arrivare dritti al punto

Per trovare un punto di incontro, si potrebbe prendere in considerazione la tesi redatta da Claudio Maria Perfetto, autore del libro ‘L’economista in camice‘. Così come fece notare nel suo testo, Perfetto spiegò che sarebbe giusto che anche i macchinari che hanno sostituito il lavoro umano, dovrebbero pagare contributi e tasse.

Tuttavia, non si rivelerebbe una cattiva notizia, dato che le aziende italiane utilizzano tantissime macchine che in fin dei conti, sostituiscono il lavoro manuale. Se così fosse, i contributi da versare sarebbero parecchi.

Riforma pensioni 2022/ Reversibilità, quando sono previsti i tagli?

Secondo Maria Perfetto il metodo sopra esposto, consentirebbe di abbattere i costi previdenziali che ad oggi hanno arrecato non pochi problemi – stando alle dichiarazioni politiche tra sindacati e Governi – per poter stabilire ed emanare la riforma pensioni per il 2023.

Un problema che annualmente sottrarrebbe fondi – meglio dire miliardi di euro – da destinare al sistema previdenziale, è l’evasione fiscale. Un sistema adeguato consentirebbe al Governo di poter recuperare un bel po’ di cassa ed ovviare al problema di un sistema previdenziale che regga interamente.

D’altronde la pensione è un diritto del lavoratore, dunque privarlo e allungare ancora di più gli anni prima di lasciare il lavoro, potrebbe recare problemi e disagi psicologici non poco importanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA