RIFORMA PENSIONI 2020/ Cumulo contributivo e Partite Iva (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Nel fare una panoramica sui requisiti pensionistici e sulla situazione previdenziale del 2020, Italpress ricorda che c’è la possibilità “del cumulo dei periodi assicurativi”, una delle misure di riforma pensioni introdotte nel 2016 con cui, “in sostanza, il lavoratore può unire la diversa contribuzione che abbia ottenuto con differenti gestioni previdenziali, purché non coincidano temporalmente (ovvero, non si sovrappongano) al fine di guadagnare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata e anche per la pensione con quota 100, senza necessariamente dover ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione onerosa dei contributi, che potrebbero risultare molto più penalizzanti per il lavoratore. La legge prevede che il cumulo dei periodi contributivi sia disponibile anche con riferimento alle gestioni dei liberi professionisti”.

LA SITUAZIONE DELLE PARTITE IVA

Oltre a ricordare che il cumulo contributivo gratuito non è mai stato reso inutilizzabile per Opzione donna e l’ottava salvaguardia degli esodati, c’è da segnalare quanto messo in luce da Federcontribuenti a proposito di liberi professionisti: negli ultimi tre anni, sono scomparse tre milioni di Partite Iva. La Federazione italiana a tutela dei contribuenti e dei consumatori evidenza che “per i governi le Partite Iva sono solo bancomat al pari dei pensionati”. Quello delle Partite Iva è un tema importante, collegato a quello della riforma pensioni. Spiega infatti Federcontribuenti che le “Partite Iva pagano e sostengono le vostre pensioni e i vostri stipendi pubblici; e mantengono anche il reddito di cittadinanza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA