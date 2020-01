RIFORMA PENSIONI 2020/ Le uscita a 64 anni allo studio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE USCITE A 64 ANNI ALLO STUDIO

Complici le tensioni nella maggioranza sul tema e l’annunciata apertura di un confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, Quota 100 torna a essere oggetto di dibattito in questo inizio 2020. Alberto Brambilla, intervistato da Repubblica, ritiene che sia giusto far terminare la misura nel 2021. “Ma dopo lasciamo gli italiani tranquilli. E riformiamo le pensioni una volta per tutte. Propongo un’uscita a 64 anni di età e 38 di contributi, ma con ricalcolo contributivo. Una pensione di vecchiaia a 67 anni per tutti, adeguata all’aspettativa di vita. E un’anticipata con anzianità contributiva bloccata per sempre: 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne e i lavoratori precoci). Poi una pensione di garanzia per i giovani da 630 euro, ma con almeno 30 anni di contributi versati e senza i vincoli attuali. E l’abolizione dell’Ape sociale: i casi più difficili, come i lavori gravosi, vanno risolti con i fondi esuberi di categoria”.

LA PROPOSTA DI LEONARDI

Il quotidiano romano ha raccolto anche la voce di Marco Leonardi, secondo cui invece l’Ape sociale andrebbe estesa e resa strutturale e si potrebbe pensare a una nuova quota 100, ovvero “a un’uscita a 64 anni di età e 36 di contributi, ma con penalizzazione implicita dovuta al ricalcolo per intero con il contributivo”, “ma il punto di caduta finale potrebbe essere anche a 64 più 38, dipende dai costi che all’inizio sarebbero più alti, ma meno di quota 100, poi via via più bassi”. Con l’Ape social estesa resterebbe un’uscita a 63 anni per alcune categorie di lavoratori o di disoccupati più fragili.

